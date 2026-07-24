Cạnh tranh SH Mode, xe máy điện ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp siêu rộng, chạy 200 km/lần sạc, giá 54 triệu đồng

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp như SH Mode, cốp siêu rộng, chạy 200 km/lần sạc

Xe máy điện MOVE MISSION sở hữu ngoại hình khá giống với Honda SH Mode

Xe máy điện MOVE MISSION là mẫu xe điện được MOVE Việt Nam phát triển ở phân khúc tầm trung với mức giá 54 triệu đồng (phiên bản pin). Mẫu xe gây chú ý nhờ thiết kế thể thao, động cơ đặt giữa thân xe (Mid Motor), tốc độ tối đa 85 km/h và quãng đường di chuyển lên đến 200 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện lý tưởng.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, MOVE MISSION còn được trang bị nhiều tiện ích như cốp 30 lít, hệ thống đèn LED, phanh đĩa hai bánh và chính sách bảo hành pin, khung sườn lên tới 10 năm.

MOVE MISSION sở hữu ngoại hình mang phong cách thể thao với các đường nét góc cạnh và kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.230 x 750 x 1.150 mm.

Chiều cao yên ở mức 780 mm, phù hợp với đa số người dùng Việt Nam, trong khi trọng lượng xe khoảng 125 kg (đã bao gồm pin), giúp xe duy trì sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Xe có khả năng chở tối đa 130 kg, đáp ứng nhu cầu di chuyển của hai người cùng hành lý.

Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít đủ không gian để cất mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân phục vụ việc đi làm hoặc đi học hằng ngày.

MOVE MISSION được trang bị hệ thống chiếu sáng LED trên toàn xe nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng và giảm mức tiêu thụ điện năng.

Hệ thống treo gồm phuộc thủy lực phía trước kết hợp giảm xóc lò xo phía sau, góp phần cải thiện độ êm ái khi di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Xe đi xa tới 200km/lần sạc

Xe sử dụng vành hợp kim nhôm kích thước 17 inch cùng lốp trước 100/80-16 và lốp sau 120/80-16, tạo cảm giác đầm chắc khi vận hành. Người dùng có thể mở khóa xe bằng điều khiển từ xa hoặc khóa cơ truyền thống tùy theo nhu cầu sử dụng.

MOVE hiện phân phối mẫu xe với ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Xám và Trắng.

Điểm nổi bật nhất của xe máy điện MOVE MISSION nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ Mid Motor (Coroa) đặt giữa thân xe với công suất định danh 3.000 W và công suất cực đại lên tới 6.000 W.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 85 km/h, phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như trên các tuyến đường liên huyện hoặc ngoại thành.

Mô-men xoắn định danh đạt 34 Nm giúp xe tăng tốc mượt và duy trì lực kéo ổn định khi chở đủ tải.

Nguồn điện được cung cấp từ bộ pin LFP dung lượng 3,2 kWh có trọng lượng khoảng 23 kg.

Theo thông số kỹ thuật, MOVE MISSION có thể di chuyển tối đa khoảng 200km/lần sạc đầy trong điều kiện lý tưởng. Bộ sạc công suất 803 W cho phép nạp đầy pin từ 0% lên 100% trong khoảng 4,5 giờ.

Xe máy điện MOVE MISSION thiết kế thể thao, trang bị hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày





Công nghệ pin LFP được đánh giá cao nhờ tuổi thọ dài, khả năng chịu nhiệt tốt và mức độ an toàn cao hơn so với nhiều loại pin lithium truyền thống.

Để tăng khả năng kiểm soát, MOVE MISSION được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, hỗ trợ người lái xử lý hiệu quả trong các tình huống phanh gấp.

Xe cũng sử dụng bộ điều khiển IC đúc nhằm tăng độ bền và khả năng vận hành ổn định.

MOVE cho biết mẫu xe được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Việt Nam. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách bảo hành khá dài với khung sườn và pin lên tới 10 năm, trong khi động cơ và bộ điều khiển (IC) được bảo hành 1 năm.

Giá xe máy điện MOVE MISSION

Ở mức giá 54 triệu đồng, MOVE MISSION cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện tầm trung đến cao cấp với nhiều đối thủ trên thị trường.

Lợi thế của mẫu xe nằm ở động cơ đặt giữa thân xe, quãng đường vận hành dài, tốc độ tối đa 85 km/h, cốp chứa đồ rộng cùng thời gian sạc tương đối nhanh.

Tuy nhiên, mức quãng đường 200 km được công bố là trong điều kiện vận hành lý tưởng và có thể thay đổi tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông cũng như phong cách điều khiển của người sử dụng.

Nhìn chung, xe máy điện MOVE MISSION hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe điện có hiệu suất mạnh, phạm vi hoạt động dài và chi phí sử dụng thấp. Động cơ Mid Motor công suất tối đa 6.000 W, pin LFP, quãng đường tối đa 200 km cùng hệ thống phanh đĩa hai bánh là những điểm nhấn giúp mẫu xe trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.



