Giá SUV hạng B giảm sốc, thấp hiếm thấy, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross rẻ chưa từng có, chị em cân nhắc mở hầu bao

Giá SUV hạng B giảm sốc

Mitsubishi Xforce nhận ưu đãi kép.

Theo ghi nhận tại nhiều đại lý, Mitsubishi Xforce đang là một trong những mẫu SUV cỡ B có mức ưu đãi mạnh tay nhất thời điểm hiện tại. Ngoài gói phiếu nhiên liệu chính hãng trị giá từ 45-55 triệu đồng, nhiều showroom tại Hà Nội còn giảm sâu cho phiên bản Ultimate.

Sau ưu đãi, Mitsubishi Xforce Ultimate hiện có giá thực tế chỉ quanh mốc 600 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt. Một số phiên bản thậm chí có chi phí lăn bánh chưa tới 700 triệu đồng, giúp mẫu SUV cỡ B này tăng đáng kể sức cạnh tranh trên thị trường.

Toyota Yaris Cross cũng không nằm ngoài làn sóng giảm giá. Mẫu SUV cỡ B Nhật Bản hiện được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản xăng và hybrid.





Toyota Yaris Cross ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Nhờ chương trình ưu đãi này, giá thực tế của Toyota Yaris Cross giảm xuống khoảng 617 - 690 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Đây là mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với trước đây, đặc biệt trong bối cảnh người dùng đang cân nhắc kỹ hơn về chi phí sở hữu thực tế.

Không chỉ Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, nhiều mẫu SUV cỡ B khác cũng liên tục điều chỉnh giá bán nhằm giữ sức hút. Kia Seltos hiện được giảm từ 10 - 31 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá thực tế lùi về khoảng 554 - 689 triệu đồng.

Ở nhóm xe Trung Quốc, cuộc đua giá còn diễn ra quyết liệt hơn. Omoda C5 hiện được ưu đãi từ 40 - 67 triệu đồng tùy phiên bản. Sau điều chỉnh, bản Luxury chỉ còn khoảng 499 triệu đồng, trong khi bản Flagship giảm xuống quanh mốc 602 triệu đồng.

Haval Jolion cũng được nhiều đại lý mạnh tay giảm giá. Các xe VIN 2025 hiện được ưu đãi khoảng 80 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản Jolion Pro xuống khoảng 589 triệu đồng. Phiên bản Ultra cũng giảm mạnh, còn khoảng 665 triệu đồng.

Đáng chú ý, mặt bằng giá mới của SUV cỡ B hiện đã tiệm cận nhiều mẫu sedan và hatchback cỡ nhỏ trên thị trường. Đây được xem là nguyên nhân khiến áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở nhóm xe phổ thông.

SUV hạng B giảm giá, người mua hưởng lợi

Việc SUV hạng B liên tục điều chỉnh giá đang tạo áp lực lớn lên nhóm xe hạng A và sedan cỡ nhỏ.

Trước đây, người mua có ngân sách khoảng 500 triệu đồng thường chỉ tiếp cận các dòng hatchback hoặc sedan cỡ nhỏ. Tuy nhiên hiện nay, nhiều SUV bản tiêu chuẩn đã được kéo xuống vùng giá tương đương, khiến lựa chọn của khách hàng thay đổi đáng kể.

Trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, các hãng xe buộc phải liên tục tung ưu đãi để duy trì doanh số. Thay vì cạnh tranh đơn thuần bằng trang bị hay thương hiệu, thị trường hiện đang bước vào cuộc chiến về giá bán thực tế và chi phí sử dụng.

Việc Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross cùng nhiều mẫu SUV cỡ B đồng loạt giảm sâu được dự báo sẽ tiếp tục kéo mặt bằng giá ô tô phổ thông đi xuống trong thời gian tới. Đây cũng là giai đoạn người dùng hưởng lợi lớn nhất khi có thêm nhiều lựa chọn SUV gầm cao với mức giá ngày càng dễ tiếp cận hơn trước.



