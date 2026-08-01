Gia thế Tân Hoa hậu Emoura Phạm

Người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh đã đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 GĐXH - Emoura Phạm, người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh, vừa đăng quang Miss Grand Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2027.

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm - người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh.

Chia sẻ sau đăng quang, Emoura Phạm bày tỏ: "Chiếc vương miện này không chỉ là đích đến của một hành trình, mà còn là điểm khởi đầu cho một sứ mệnh mới. Emoura hiểu rằng phía trước là rất nhiều trách nhiệm, thử thách và cả những kỳ vọng lớn lao... Một chương mới chính thức bắt đầu. Emoura sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với chiếc vương miện, với tình yêu của mọi người và với màu cờ sắc áo Việt Nam trên hành trình chinh phục Miss Grand International".

Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi trước đó, Emoura Phạm luôn nằm trong top thí sinh gây chú ý. Người đẹp là thí sinh chiến thắng phần thi English Grand Chat, đồng thời vào top 6 Grand Fashion Award và top 10 Grand Talent. Ở phần thi tài năng, cô đàn, hát ca khúc Heal the World cùng dàn hợp xướng 20 người, truyền tải thông điệp về hòa bình và lòng nhân ái.

Vẻ đẹp lai của tân Miss Grand Vietnam Emoura Phạm.

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo hình thể 80-60-92cm, Emoura Phạm mang vẻ đẹp hiện đại với đường nét lai Tây rõ nét. Gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái sắc sảo giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn thí sinh.

Không theo đuổi hình ảnh mong manh, Emoura xây dựng phong cách khỏe khoắn, cá tính và đậm chất fashion. Ngay từ vòng đầu Miss Grand Vietnam 2026, người đẹp đã được đánh giá là một trong những thí sinh có ngoại hình nổi bật nhất cuộc thi.

Ít ai biết Emoura có nền tảng học vấn khá đặc biệt. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, sau đó sang Mỹ học phổ thông và đại học. Cô từng theo học tại các trường quốc tế như British International School (BIS), The American School (TAS) và có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam. Chính môi trường sử dụng tiếng Anh gần như hoàn toàn khiến Emoura nhiều lần gặp khó khi giao tiếp bằng tiếng Việt.

Khoảnh khắc mẹ và anh trai Emoura Phạm hạnh phúc chứng kiến con gái đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Trước khi đăng quang, Emoura Phạm từng gây tranh cãi khi trình diễn áo tắm tại Miss Grand Vietnam 2026. Một bộ phận khán giả cho rằng những động tác tạo dáng, biểu cảm và cách thể hiện của Emoura khá táo bạo, thậm chí bị nhận xét là "quá đà", chưa phù hợp với một cuộc thi sắc đẹp. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại bênh vực, cho rằng cô đang theo đuổi phong cách trình diễn hiện đại, giàu năng lượng và đúng tinh thần Miss Grand.

Đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam sau đó cho hay sự cố này xảy ra do thí sinh đã thay đổi phần trình diễn so với buổi tổng duyệt ban đầu. Sau sự việc, các thành viên ban giảm khảo, ban tổ chức sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi và kiểm soát quá trình tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn chính thức để đảm bảo không có bất kỳ phát sinh nào ngoài nội dung đã được tổng duyệt, thống nhất.