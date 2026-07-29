Diệu từ chối 'Tổng tài' Sơn để về bên Sinh?

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Sinh và Diệu thành một đôi trong niềm vui mừng của ông Đăng, trong khi đó Dương đến tìm gặp Trang để bày tỏ trách nhiệm.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 33 (tập cuối) phim "Dưới ô cửa sáng đèn", sau thời gian tin tưởng khi đã vực dậy được công ty, Sơn (Đức Hiếu) quyết định sang tên công ty cho Diệu (Quỳnh Châu). 

Biết Diệu khó xử, Sơn đưa cho Diệu 2 phương án lựa chọn dí dỏm: "Một là chuyển số tiền mua lại công ty thành khoản nợ lãi suất thấp. Hai là công ty này và tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của Diệu".

Diệu từ chối 'Tổng tài' Sơn để về bên Sinh? - Ảnh 1.

Sơn đề nghị sang tên lại công ty cho Diệu với điều kiện đặc biệt. 

Diệu có chút bất ngờ vì tình cảm của Sơn. Tuy nhiên, có vẻ như Diệu sẽ từ chối. 

Trong khi đó, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) mở cửa vào nhà khiến cặp đôi ngượng ngùng khi đang ôm ấp và chuẩn bị hôn nhau. Ông Đăng vội trở ra, trong lòng rất vui vì sau bao ngày chờ đợi, vun vén, cuối cùng con gái cũng đến với Sinh.

Diệu từ chối 'Tổng tài' Sơn để về bên Sinh? - Ảnh 2.

Dưới ô cửa sáng đèn tập cuối, ông Đăng bắt gặp con gái tình tứ với Sinh.

Sau đó, khi chỉ còn hai người trong nhà, Diệu trách Sinh vì không chịu khoá cửa khiến bố phát hiện. Sinh liền đáp: "Yêu nhau hôn nhau, ôm nhau là bình thường mà. Tại bố em không gõ cửa".

Phát hiện nhà có camera, Sinh bạo dạn nói: "Con chào bố Đăng", rồi hôn Diệu như lời nhắn tới ông Đăng.

Diệu từ chối 'Tổng tài' Sơn để về bên Sinh? - Ảnh 3.

Sinh và Diệu trở thành một cặp đôi.

Trong khi đó, Dương (Tiến Lộc) đã tìm được nơi ở hiện tại của Trang (Thanh Tâm) khiến cô bất ngờ. Dương không trả lời câu hỏi của Trang mà lao tới ôm cô trong nước mắt.

Tập 33 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng 20h ngày 29/7 trên VTV3.

Diệu từ chối 'Tổng tài' Sơn để về bên Sinh? - Ảnh 4.Diệu (Quỳnh Châu) liên tục 'thả thính' Sinh (Quang Sự)

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