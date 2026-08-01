Nữ diễn viên từng nổi tiếng với màn đánh ghen hộ bạn trong 'Đừng bắt em phải quên' trở lại màn ảnh

Sắc vóc nữ chính "Đừng bắt em phải quên" lọt đề cử VTV Awards GiadinhNet - Quỳnh Kool "đổi vận" khi vào vai Ngọc trong "Đừng bắt em phải quên" và còn bất ngờ lọt đề cử VTV Awards.

Sau khi bộ phim Những ô cửa sáng đèn khép lại, khung giờ phim truyền hình sẽ tiếp tục với Mùa hè năm ấy – tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực như: Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân, Long Vũ...

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, sự trở lại của nữ diễn viên Châu Dương cũng nhận được sự quan tâm của khán giả sau một thời gian cô ít xuất hiện trên màn ảnh.

Diễn viên Châu Dương trở lại màn ảnh với vai Ly (Mùa hè năm ấy)

Châu Dương từng nổi tiếng với màn đánh ghen hộ bạn

Trước khi trở lại với Mùa hè năm ấy, Châu Dương từng ghi dấu ấn với hai màu sắc nhân vật khác nhau. Trong Mình yêu nhau bình yên thôi, cô vào vai Quyên – cô nàng tomboy cá tính, thẳng thắn. Còn ở Đừng bắt em phải quên, vai Ly của nữ diễn viên gây ấn tượng qua phân cảnh thay bạn thân đối chất với "tiểu tam", trong đó màn đổ cà phê lên người đối phương từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Châu Dương vài vai Quyên trong Mình yêu nhau, bình yên thôi

Phân cảnh của Châu Dương trong Đừng bắt em phải quên từng viral trên mạng xã hội

Đến với Mùa hè năm ấy, Châu Dương đảm nhận vai Ly – một nhân vật có sự khác biệt so với những vai diễn trước. Theo nữ diễn viên, Ly là cô gái trưởng thành hơn, có suy nghĩ sâu sắc và chín chắn, đòi hỏi cô phải có cách tiếp cận khác trong diễn xuất.

Chia sẻ với phóng viên, Châu Dương cho biết, việc trở lại phim trường sau thời gian dài không làm nghề thường xuyên khiến cô không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết, cảm giác lo lắng nhanh chóng được xóa bỏ nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn, các bạn diễn và ê-kíp sản xuất.

"Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng một ê-kíp mà phần lớn là những anh chị trẻ trung, nhiệt huyết và vô cùng yêu nghề. Mọi người luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc. Chính sự cởi mở và nguồn năng lượng tích cực ấy đã giúp tôi nhanh chóng lấy lại sự tự tin và hòa nhập với không khí của đoàn phim", Châu Dương chia sẻ.

Châu Dương ngoài đời là người sống hướng nội

Không chỉ đánh dấu sự trở lại với màn ảnh, Mùa hè năm ấy còn là cột mốc mới trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên. Sau thời gian vắng bóng, cuộc sống của Châu Dương có nhiều thay đổi khi cô dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh.

Hiện tại, ngoài việc đồng hành cùng chồng phát triển công việc, cô còn xây dựng những dự án riêng trong lĩnh vực sản xuất quà tặng dành cho doanh nghiệp vào các dịp lễ, Tết.

Việc cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò khiến quỹ thời gian của Châu Dương trở nên bận rộn hơn. Tuy nhiên, cô cho rằng, mỗi lĩnh vực lại mang đến những trải nghiệm khác nhau và đều có giá trị đối với công việc diễn xuất.

"Tôi nghĩ hai công việc tưởng chừng rất khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau khá nhiều. Kinh doanh giúp tôi rèn tính kỷ luật, khả năng kết nối với mọi người và tư duy tổ chức. Còn diễn xuất giúp tôi giữ được sự nhạy cảm, khả năng quan sát và đồng cảm với những câu chuyện của con người", cô nói.

"Tôi vẫn đang trong quá trình học nghề"

Ngoài công việc kinh doanh, nữ diễn viên dành nhiều thời gian để đọc sách về tâm lý học, tìm hiểu hành vi con người, cũng như nghiên cứu Phật pháp. "Tôi nghĩ khi mình hiểu bản thân và hiểu người khác hơn thì cả cuộc sống lẫn công việc diễn xuất đều trở nên chân thật hơn", cô cho hay.

Dù cùng lúc đảm đương nhiều công việc, Châu Dương cho biết, diễn xuất vẫn là niềm đam mê lớn nhất và là lĩnh vực cô muốn gắn bó lâu dài.

"Với tôi, diễn xuất không đơn thuần là một công việc mà là cơ hội để được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Đó là những cuộc đời mà ngoài đời thật có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội trải qua. Mỗi nhân vật đều mang đến cho mình một cách nhìn mới về con người và cuộc sống", nữ diễn viên bày tỏ.

Với Châu Dương, điều cô mong muốn nhất không phải là nổi tiếng thật nhanh, mà là được tiếp tục học hỏi, được thử sức với nhiều dạng vai và có cơ hội mang đến những nhân vật chân thật, có thể chạm đến cảm xúc của khán giả.

Nữ diễn viên cũng tự nhận, mình vẫn đang trong quá trình học nghề và luôn trân trọng mỗi cơ hội được đứng trước ống kính.

Châu Dương hy vọng có thêm cơ hội khẳng định mình trên màn ảnh.

"Bản thân tôi vẫn còn là một người đang trên hành trình học nghề. Vì vậy, mỗi lần được đứng trên phim trường, dù vai lớn hay nhỏ, tôi đều rất trân trọng", cô chia sẻ.

Nhắc về những kỷ niệm trên phim trường Mùa hè năm ấy, Châu Dương cho biết một sự việc khiến cô nhớ mãi là thời tiết liên tục "trêu đùa" đoàn phim.

"Có khoảng ba ngày quay liên tục, cứ đến đúng phân đoạn của tôi thì trời lại đổ mưa. Cả đoàn phải tạm dừng, thu máy vào, rồi chỉ một lúc sau trời lại nắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra", nữ diễn viên kể.

Sự việc lặp lại nhiều lần khiến các thành viên trong đoàn thường đùa rằng: "Cứ có Châu Dương là trời mưa".

Châu Dương cùng các diễn viên phim Mùa hè năm ấy.

"Ban đầu tôi cũng hơi ngại vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn. Nhưng rồi mọi người đều xem đó là một kỷ niệm vui. Đến bây giờ, mỗi lần gặp lại, anh chị em trong đoàn vẫn nhắc đến câu chuyện ấy. Nghĩ lại những ngày quay đó, tôi vẫn thấy vừa buồn cười vừa rất đáng nhớ", Châu Dương chia sẻ.

Hình ảnh diễn viên Châu Dương ở đời thực.

Châu Dương sinh năm 1997 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thăng Long, cô bén duyên với diễn xuất và từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình. Trước đó, Châu Dương cũng được nhiều khán giả biết đến với hình ảnh hot girl nhờ gương mặt và nụ cười được nhận xét có nhiều nét giống ca sĩ Chi Pu, từ đó được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "bản sao Chi Pu".

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