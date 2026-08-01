Bà trùm mới của băng đảng Hòa Công thoát chết trong gang tấc

Tập 14 phim "Lửa trắng" đã phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim, tại cuộc họp nội bộ, Mai tuyên bố đồng ý trở thành người đại diện của băng Hòa Công, đồng thời công khai thân phận là con gái của Lão Công.

Đổi lại, dù có thực quyền hay không, Mai muốn biết càng nhiều thông tin về công việc càng tốt, từ tình hình kinh doanh, đến đầu tư bề nổi tới những vấn đề cốt lõi. Lý do cô đưa ra là vì không muốn làm một bù nhìn câm điếc, đặc biệt khi đang bị sờ gáy có thể dẫn đến nguy cơ. Cả Cương, Cung và Trúc đều đồng ý với đề nghị của Mai.



Mai chính thức đảm nhận vai trò đại diện cho băng Hòa Công. Ảnh VTV

Tại bệnh viện, sau khi thăm Lão Công, Mai đã giúp đỡ một cô gái bị thương trên hành lang. Tuy nhiên, đây lại là sát thủ do Lan phái tới. Sau vài phút chống lại sự tấn công của Viên, người bảo vệ của Mai cũng chạy tới, khiến Viên phải bỏ chạy. Khi biết Mai bị ám sát, Cương đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô và khẳng định sẽ cho những kẻ làm việc này một bài học.



Mai bị ám sát nhưng được giải cứu thành công. Ảnh VTV

Tuy nhiên, việc Cương làm việc có sai sót khiến Mai gặp nguy hiểm lại là cớ để Cung khiển trách anh. Hắn đòi tự mình xử lý việc bảo vệ an toàn cho Mai nhưng không được đồng ý. Mai cho rằng việc băng Santana ám sát mình là nhắm vào toàn bộ băng Hòa Công. Điều cần làm là vạch ra phương án, phải cho Santana biết Sơn Hải là địa bàn của ai. Ý kiến này được tất cả các thành viên còn lại đồng tình.



Trong khi đó, các thông tin ban đầu về xưởng sản xuất nơi Trường đưa Sương đến đã được gửi về cơ quan công an. Đây là nơi hẻo lánh, hiếm có người ra vào. Điều đó khiến Thượng tá Đỗ Việt đặt câu hỏi nghi ngờ về lý do Trường đưa Sương đến nơi này.



Sương bị Trường giám sát và thu điện thoại. Ảnh VTV

Sau khi đến nơi, Trường đã tịch thu điện thoại và ba lô đồ của Sương. Hắn rời đi với lý do xử lý công việc và để Sương chờ đợi trong nhiều giờ. Ở bên ngoài, các trinh sát viên đã tìm cách gọi điện cho Sương để thăm dò tình hình nhưng nhận ra không thể tiếp cận cô vì Sương đang bị giám sát chặt chẽ.

Trong lúc chờ Trường, một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện tự xưng là nằm vùng giống Sương, báo rằng cô đang bị Trường nghi ngờ, yêu cầu phải trốn đi để bảo đảm tính mạng. Nhờ cảnh giác cao nên Sương không tin tưởng lời người phụ nữ này nói, còn tấn công cô ta. Chính điều đó giúp Sương có được sự tin tưởng của Trường. Hắn đã đưa Sương rời khỏi xưởng. Trước khi rời đi, cô đã tìm cách để lại ký hiệu báo tin cho các trinh sát viên.

Phía cơ quan điều tra tại Sơn Hải nắm thông tin về Mai là con gái của Lão Công, đang có dấu hiệu trở thành kẻ tạm quyền điều hành băng nhóm. Trung tá Tân đề xuất ra quân, bóc gỡ băng nhóm tội phạm nguy hiểm này. Tuy nhiên, Thượng tá Châu đã không đồng ý kế hoạch này với lý do chưa nhìn thấy điểm đột phá. Trong khi đó, cấp trên lại đánh giá kế hoạch này tương đối hợp lý nên ra lệnh triển khai các bước chuẩn bị trong khi chờ đợi thời cơ.

Lực lượng công an tìm phương án triển khai bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy. Ảnh VTV

Thượng tá Đỗ Việt đã gặp Mai để đưa cô xem bản kế hoạch chi tiết, yêu cầu cô ghi nhớ và làm chính xác những điều có trong kế hoạch. Bên cạnh đó, Thượng tá Đỗ Việt cũng gặp các cán bộ tại địa phương để nắm tình hình. Một mục tiêu khác là làm rõ xem có sự tiếp tay cho tội phạm ở Sơn Hải hay không.

Theo đánh giá, Mai chưa thu được kết quả như mong muốn, còn Sương thì ở thế bất lợi, tình hình không ổn khiến Thượng tá Đỗ Việt và đồng đội phải ngay lập tức có kế hoạch. Theo Đỗ Việt phân tích, để một cơ sở sản xuất lớn hoạt động thì cần lượng tiêu thụ điện lớn.

Mai nhận kế hoạch chi tiết từ Thượng tá Đỗ Việt. Ảnh VTV

Về phía Thượng tá Châu, anh cũng yêu cầu cấp dưới vây bắt Viên nhưng không thành công. Họ nghi ngờ có nội gián. Có nhiều vấn đề hiện chưa được giải quyết, Viên còn trong thành phố mà không lùng ra được, thấy rõ chỗ Santana giấu quân mà loay hoay mãi không tìm được cách tiếp cận. Thượng tá Châu yêu cầu cấp dưới bằng mọi giá phải đưa được người vào làng Tĩnh Lặng, đồng thời tiếp cận Lão Công ngay khi ông ta tỉnh lại.

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