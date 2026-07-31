Nữ ca sĩ mang hàm Đại úy, hai lần thủ khoa Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Hai lần là thủ khoa Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Ca sĩ Uyên Trang từng là thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra khoa Thanh nhạc, hệ dân sự Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (khóa 2016-2020). Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, cô còn sớm khẳng định năng lực ở các sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp.

Ca sĩ Uyên Trang 2 lần thủ khoa Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi giành giải ba cuộc thi hát thính phòng toàn quốc "Tiếng hát Mùa thu" năm 2019. Thành tích này mở ra cơ hội mới cho Uyên Trang khi cô được đặc cách tuyển vào hệ quân sự của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chính thức khoác lên mình màu áo lính và theo đuổi con đường trở thành nghệ sĩ trong quân đội.

Uyên Trang cho biết, môi trường quân đội đã giúp cô trưởng thành cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh. Bên cạnh việc được đào tạo bài bản về thanh nhạc, cô còn được rèn luyện tính kỷ luật, tác phong và tinh thần trách nhiệm của một quân nhân. "Đó là quãng thời gian giúp tôi trưởng thành rất nhiều, không chỉ trong nghề mà còn trong cuộc sống", nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau thành công tại Tiếng hát Mùa thu, Uyên Trang tiếp tục được tin tưởng giao đảm nhận vai chính trong vở nhạc kịch nổi tiếng "Cô Sao" của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hóa thân vào nhân vật chính là Cô Sao, cô phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật thanh nhạc, diễn xuất và khả năng làm chủ sân khấu để truyền tải chiều sâu cảm xúc của tác phẩm.

Uyên Trang hạnh phúc khi được tham gia diễn xuất chính trong vở nhạc kịch kinh điển.

Với Uyên Trang, đây là một dấu mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật, giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn, hoàn thiện kỹ năng diễn xuất và có sự chuẩn bị vững vàng trước khi bước vào môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp của quân đội.

Hạnh phúc khi được khoác màu áo lính

Từ tháng 12/2021, Uyên Trang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, hiện mang quân hàm Đại úy.

Với nữ ca sĩ, khoác lên mình màu áo lính không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của một nghệ sĩ - chiến sĩ.

Sau dấu ấn tại Tiếng hát Mùa thu 2019, Uyên Trang liên tục được tham gia các hội thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc, các chương trình đối ngoại trong nước và quốc tế. Cô cũng có dịp mang lời ca tiếng hát đến nhiều địa phương, từ vùng sâu, vùng xa đến hải đảo.

"Được đứng trên sân khấu phục vụ bộ đội, nhân dân, mang tiếng hát đến những vùng biển đảo xa xôi là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi", Uyên Trang chia sẻ. Theo cô, mỗi chuyến công tác đều giúp bản thân hiểu hơn về cuộc sống của người lính và ý nghĩa của công việc mà mình đang theo đuổi.

Biết ơn người thầy - NSND Hồng Hạnh

Chia sẻ với phóng viên, Uyên Trang bộc bạch, một trong những điều may mắn nhất sau khi tốt nghiệp là được công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội dưới sự dẫn dắt của NSND Hồng Hạnh.

Trong mắt nữ ca sĩ, NSND Hồng Hạnh không chỉ là thủ trưởng, mà còn là người thầy tận tâm, luôn dành sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ phát huy khả năng.

NSND Hồng Hạnh là thủ trưởng, người thầy của cô.

"Điều khiến tôi cảm động nhất là chị luôn mong muốn các nghệ sĩ của mình có cơ hội được tỏa sáng và phát huy thế mạnh. Chị vừa nghiêm khắc trong công việc, vừa rất gần gũi, luôn truyền động lực cho thế hệ trẻ", Uyên Trang chia sẻ.

MV "Tổ quốc vinh quy" của ca sĩ Uyên Trang.



