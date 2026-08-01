Người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh đã đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM đã khép lại với sự xuất sắc của 30 thí sinh. Trải qua nhiều phần trình diễn áo tắm, dạ hội và phần thi ứng xử đã tìm ra Tân Miss Grand Vietnam 2026 là Emoura Phạm - người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh.

Các danh hiệu Á hậu lần lượt được trao cho người đẹp: Ngô Bảo Ngọc (TP.HCM), Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Phan Lê Kim Ngọc (Cần Thơ), Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk). Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi trước đó Emoura Phạm và 4 Á hậu luôn nằm trong top thí sinh thể hiện nổi bật ở vòng thi phụ năm nay.

Tuy nhiên, việc Emoura Phạm đăng quang vẫn gây ra bàn tán. Bởi trước đó, ở phần thi Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm bị nhận xét trình diễn phản cảm. Phần đông ý kiến cho rằng các động tác của cô không phù hợp, thậm chí đã đi quá giới hạn của một cuộc thi hoa hậu.

Khoảnh khắc Miss Grand Vietnam 2025 trao vương miện cho người kế nhiệm - Emoura Phạm.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2026.

Mặc dù vậy, với kết quả chung cuộc này, Tân Hoa hậu Emoura Phạm sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret) sinh năm 2000, là người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh và hiện đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Emoura Phạm có mẹ là người Việt, cha mang dòng máu Anh nhưng trưởng thành tại Nam Phi. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, sau đó sang Mỹ học phổ thông và đại học. Việc theo học trường quốc tế từ nhỏ, cùng thời gian dài sống ở Mỹ, khiến vốn tiếng Việt của Emoura bị hạn chế, nhưng cô luôn nỗ lực trau dồi khả năng ngôn ngữ.

Hồi đầu năm 2025, Emoura trở lại Việt Nam và đăng ký dự thi Vietnam's Next Top Model, một phần vì muốn khiến mẹ tự hào, đồng thời tin rằng thời trang Việt Nam có vị trí xứng đáng trên bản đồ quốc tế.