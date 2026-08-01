Khánh Thi chia sẻ lại ảnh chụp cùng Chí Anh từ 26 năm trước

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành' GĐXH - Tình cảm gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng bền chặt, hạnh phúc sau nhiều năm chung sống. Mới đây, nữ kiện tướng dancesport còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian trôi quá nhanh, đồng thời khoe khéo cậu con trai ngày càng cao lớn.

Khánh Thi - Chí Anh: Ký ức đẹp thời thanh xuân

Trên trang cá nhân, Khánh Thi mới đây đã chia sẻ, một người bạn đã gửi cho cô tờ báo được xuất bản từ năm 2000, gợi lại nhiều ký ức về quãng thời gian đầu gắn bó với dancesport. Nữ kiện tướng cho biết đã 26 năm trôi qua kể từ ngày cô bắt đầu tập luyện bộ môn này.

Theo Khánh Thi, bức ảnh trên tờ báo được chụp cùng bạn nhảy Chí Anh, khi ấy cô mới 18 tuổi và vừa tốt nghiệp khóa 22, hệ 7 năm của Trường Múa Quốc gia. Thời điểm đó, cô vừa theo đuổi dancesport, vừa là diễn viên của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ Thúy Quỳnh và nghệ sĩ Tiến Định.

Khánh Thi và Chí Anh trên bìa báo năm 2000.

Khánh Thi cũng nhớ lại, không lâu sau khi bài báo được đăng tải, cô cùng Chí Anh sang Pháp du học. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ kiện tướng không khỏi bồi hồi khi cảm nhận thời gian trôi quá nhanh.

Được biết, những năm 2000 Khánh Thi và Chí Anh đã có thời gian dài gắn bó với nhau, cùng học tập để theo con đường dance sport chuyên nghiệp.

Chuyện ấy đã trở thành quá khứ và giờ đây, ai cũng có hạnh phúc riêng. Hiện tại, Chí Anh đã có 2 con và hạnh phúc yên ấm như nhiều gia đình khác.

Khánh Thi - Chí Anh từng có mối tình đẹp khi đi thi đấu dance sport cùng nhau.

Nói về chuyện tình cảm với Khánh Thi, anh cho biết vợ ghen là chuyện bình thường. "Ghen thì tôi nghĩ là có. Vợ tôi không thoải mái khi tôi tham gia liveshow của Khánh Thi. Tôi thấy vợ tôi có ghen thì cũng là chuyện bình thường, dễ hiểu. Không nên xem nó to tát hay khó chịu vì vợ ghen. Chẳng có người phụ nữ nào lại vui vẻ khi chồng mình ôm một cô gái khác", Chí Anh cho biết.

Hiện tại, Khánh Thi - Chí Anh đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Cách đây vài năm, anh và nữ kiện tướng cùng nhau tham gia liveshow. Nói về cảm xúc khi kết hợp cùng người cũ, Chí Anh cho biết: "Tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên không cần phải có cảm xúc yêu đương với bạn nhảy thì mới có thể nhảy được những bài yêu đương. Đúng là tôi vào vai nam chính trong liveshow này. Và nói thẳng thì chúng tôi từng là một phần cuộc đời của nhau. Nhưng nhiệm vụ của tôi trong liveshow của Khánh Thi là giúp cô ấy kể lại câu chuyện của cô ấy theo đúng kịch bản chứ không phải tranh thủ hồi ức với nhau trên sân khấu".

Bộ 3 kiện tướng dance sport Khánh Thi - Chí Anh - Phan Hiển.

Chính tinh thần thoải mái đó nên mối quan hệ của họ luôn bền vững và kéo dài trong nhiều năm qua.

Tình bạn hiện tại của Khánh Thi - Chí Anh

Có thể nói hiếm có tình bạn nào bền lâu và được ủng hộ như Khánh Thi - Chí Anh. Mỗi năm sinh nhật của Chí Anh, Khánh Thi đều viết những dòng chúc mừng vui vẻ và chân thành. Năm nay cũng vậy, cô đã viết: "Sinh nhật ông bạn tôi Nguyen Chí Anh. Mỗi lần ra Hà Nội là vợ chồng tui được ông đón đi ăn, ăn uống trà đá. Có hôm 11h đêm vẫn lang thang khắp phố cổ dù tối muộn. Chúc ông lại thêm tuổi lại thêm hớn hở và vẫn luôn là cánh chim đầu đàn dẫn dắt thế hệ vàng dance sport Việt Nam nhé".

Khánh Thi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Chí Anh.

Năm ngoái, Phan Hiển cũng gây sốt cộng đồng mạng khi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Chí Anh với dòng viết tình cảm. Anh nhắn gửi "đàn anh": "Chúc mừng sinh nhật người anh đặc biệt. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc bên gia đình và tiếp tục dẫn dắt dance sport Việt Nam lên tầm cao mới".

Bài đăng của Phan Hiển nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè lẫn người hâm mộ. Hành động của Phan Hiển cho thấy anh là người đàn ông galant, ấm áp và luôn trân trọng tình bạn của vợ.

2 gia đình hạnh phúc của Chí Anh - Khánh Thi cách đây nhiều năm.

Chính điều đó đã giúp Khánh Thi giữ được tình bạn đẹp với Chí Anh và không ngại thể hiện tình cảm thân thiết. Còn với vợ Chí Anh, cô cũng coi Khánh Thi như người chị gái. Hiện tại, cả 2 gia đình đều thân thiết và quý mến nhau, ứng xử văn minh và rất chân thành.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Ảnh: FBNV