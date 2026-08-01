Ứng xử của Hoa hậu Emoura Phạm gây chú ý

Sự cố hi hữu tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 GĐXH - Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 đã diễn ra với sự cố đáng nhớ từ Hoa hậu Yến Nhi. Cô ngã khi biểu diễn nhưng vẫn tự tin hoàn thành.

Sau một hành trình kéo dài, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM. Qua 5 giờ đồng hồ, đến rạng sáng 1/8, hai MC mới gọi tên Tân Hoa hậu là Emoura Phạm và Á hậu 1 là Ngô Bảo Ngọc. Với vị trí Á hậu 1, Ngô Bảo Ngọc sẽ nối gót Hương Giang thi Miss Grand International All Star mùa 2 được tổ chức vào cuối năm. Còn Emoura Phạm sẽ đại diện nhan sắc Việt thi Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Trong đêm chung kết, ở phần thi ứng xử - vòng thi quan trọng bậc nhất để quyết định ngôi vị Tân Hoa hậu. Với cuộc thi năm nay, ngoài ứng xử Top 5, ngay khi Top 2 lộ diện gồm Emora Phạm và Ngô Bảo Ngọc đã đối diện với thử thách là câu hỏi đến từ Emma Mary Tiglao - đương kim Miss Grand International: "Theo bạn Hoa hậu cần cống hiến cho cộng đồng hay sự tự nguyện?".

Full phần ung xử top 2 của Emoura Phạm.

Ngô Bảo Ngọc trong phần trả lời ứng xử Top 2 Miss Grand Vietnam 2026 2026

Emoura Phạm cho rằng tinh thần cống hiến phải xuất phát từ sự tự nguyện và đam mê. "Phục vụ cộng đồng sẽ không bao giờ là sự bắt buộc. Chỉ khi xuất phát từ trái tim, chúng ta mới có thể lan tỏa những giá trị tích cực", cô chia sẻ. Phần trả lời của người đẹp nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả.

Trong khi đó, Ngô Bảo Ngọc trả lời khi phục vụ cho cộng đồng, không biết bạn phải là ai hay phải là Hoa hậu, bạn chỉ cần một trái tim chân thành. Và danh hiệu á hậu 1 thuộc về Ngô Bảo Ngọc.

Trước đó, ở ứng xử Top 5, các người đẹp kể trên bước vào màn thi ứng xử, với câu hỏi chung: "Nếu có cơ hội giới thiệu về TP.HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?".

Emoura Phạm là người đẹp đầu tiên bước vào phần thi ứng xử. Cô chọn trả lời bằng tiếng Anh. Emoura Phạm mất bình tĩnh, phải dừng lại nhiều lần để hoàn thiện câu trả lời. "Mọi người thường hỏi tôi điều đáng yêu nhất ở TP.HCM là gì? Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm trong sách vở, những điểm đến hay các cuốn hướng dẫn du lịch. Nó nằm ngay trong nguồn năng lượng và nhịp đập của thành phố chúng ta. Dù mọi người đang tìm kiếm một khoảng thời gian bình yên, tĩnh lặng trong những con hẻm nhỏ hay muốn hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, TP.HCM đều có tất cả.

Tôi muốn chia sẻ rằng con người nơi đây luôn đong đầy lòng tốt, trao gửi sự kết nối chỉ đơn giản qua những nụ cười. TP.HCM đặc biệt đến thế là bởi vì khi mọi người đến đây, họ đều không muốn rời đi. Họ yêu nơi này. Họ yêu ngay lập tức, họ muốn ở lại và chẳng bao giờ muốn chia xa", Emoura Phạm ứng xử.

Full phần thi ứng xử top 5 của Emoura Phạm

Còn Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc khi đó đã trả lời lưu loát, ngắn gọn rằng bản thân sinh ra và lớn lên ở TP.HCM - nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ, tính cách của cô từ nhỏ đến lớn.

"TP.HCM là một nơi mà tôi rất tự hào vì là một đầu não kinh tế, nhưng bản thân mong muốn có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế những điều vô cùng bình dị nhất: Là nơi mà tôi lớn lên hàng ngày ở những con hẻm nhỏ, những xe hủ tiếu gõ với làn khói nghi ngút, những ổ bánh mì là niềm tự hào của dân tộc, của Việt Nam, những buổi sáng vội vàng nhưng không quên ly cà phê sữa đá và những buổi tối đi xem kịch hay cải lương cùng với ông bà, cha mẹ của mình. Đó là tất cả những điều mà tôi tự hào về nơi mà tôi sinh ra và lớn lên.

Và một điều mà tôi càng tự hào nhiều hơn nữa, đây là thành phố của những con người dám nghĩ, dám làm", cô trả lời.