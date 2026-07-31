Tuổi 18 của con gái út nhà Quyền Linh

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hạt Dẻ - con gái út của Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh sinh nhật tròn 18 tuổi. Cô bé tốt nghiệp THPT cách đây không lâu, sở hữu chiều cao ấn tượng và đam mê thể thao.

Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 1.
Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 2.

Con gái út của Quyền Linh là Hạt Dẻ vừa tròn 18 tuổi. Nam MC chia sẻ khoảnh khắc từ nhỏ đến khi trưởng thành của con gái và xúc động nhắn nhủ: "Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn bé xíu luôn nũng nịu bên cạnh ba không rời nửa bước, vậy mà bây giờ đã là cô thiếu nữ tròn 18 tuổi, cái tuổi thật đẹp, thật trong veo và thật nhiều ước mơ hoài bão".

Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 3.

"Hạt Dẻ yêu của Ba… Ba vẫn mãi mãi muốn gọi con như thế! Trong lòng của ba vẫn muốn mỗi buổi sáng thức dậy được đưa con ăn sáng rồi đến trường, chiều lại đứng cổng ngóng con tan học, đón con về, chỉ có việc đơn giản như vậy thôi nhưng ba vô cùng hạnh phúc trong suốt 18 năm qua... Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của Hạt Dẻ, chúc con gái yêu thương của ba tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống", Quyền Linh chia sẻ.

Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 4.

Ở tuổi 18, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao được cho là trên 1m7 với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính. Ngoài học văn hóa, con gái Quyền Linh thích chơi thể thao, đặc biệt bóng rổ. Nhờ đó, cô có vóc dáng cân đối, khỏe khoắn với chiều cao nổi bật.

Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 5.

Cùng với chị gái là Lọ Lem (Mai Thảo Linh), Hạt Dẻ luôn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Dù chưa chính thức gia nhập showbiz, cả hai vẫn sở hữu lượng người theo dõi và tương tác lớn trên mạng xã hội nhờ có cha mẹ nổi tiếng, ngoại hình nổi bật, hình ảnh gần gũi.

Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 6.

Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008. Dù chưa hoạt động nghệ thuật, cô vẫn thu hút sự chú ý nhờ gương mặt thanh tú, má lúm đồng tiền cùng phong cách khỏe khoắn.

Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 7.

Hạt Dẻ vừa tốt nghiệp trung học phổ thông cách đây không lâu. Thời điểm đó, Quyền Linh chia sẻ loạt ảnh gia đình tham dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái út. Nam MC không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến Hạt Dẻ trưởng thành.

Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 8.
Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 9.

Những năm gần đây, Hạt Dẻ dần thay đổi hình ảnh với vẻ ngoài trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nét ngây thơ, trong sáng.

Tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh xinh đẹp và tài năng - Ảnh 10.

Quyền Linh từng nhiều lần cho biết vợ chồng anh luôn tôn trọng sở thích của các con và không ép buộc theo nghệ thuật. Nghệ sĩ mong hai con có tuổi trẻ bình yên, được học tập và trải nghiệm đúng với lứa tuổi trước khi đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai.

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