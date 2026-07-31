Tuổi 18 của con gái út nhà Quyền Linh

"Hạt Dẻ yêu của Ba… Ba vẫn mãi mãi muốn gọi con như thế! Trong lòng của ba vẫn muốn mỗi buổi sáng thức dậy được đưa con ăn sáng rồi đến trường, chiều lại đứng cổng ngóng con tan học, đón con về, chỉ có việc đơn giản như vậy thôi nhưng ba vô cùng hạnh phúc trong suốt 18 năm qua... Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của Hạt Dẻ, chúc con gái yêu thương của ba tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống", Quyền Linh chia sẻ.