Tuổi 18 của con gái út nhà Quyền Linh
GĐXH - Hạt Dẻ - con gái út của Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh sinh nhật tròn 18 tuổi. Cô bé tốt nghiệp THPT cách đây không lâu, sở hữu chiều cao ấn tượng và đam mê thể thao.
Con gái út của Quyền Linh là Hạt Dẻ vừa tròn 18 tuổi. Nam MC chia sẻ khoảnh khắc từ nhỏ đến khi trưởng thành của con gái và xúc động nhắn nhủ: "Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn bé xíu luôn nũng nịu bên cạnh ba không rời nửa bước, vậy mà bây giờ đã là cô thiếu nữ tròn 18 tuổi, cái tuổi thật đẹp, thật trong veo và thật nhiều ước mơ hoài bão".
Những năm gần đây, Hạt Dẻ dần thay đổi hình ảnh với vẻ ngoài trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nét ngây thơ, trong sáng.