Giá vàng hôm nay 1/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước hôm nay tăng nhẹ.

Mở cửa phiên giao dịch 1/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng ít biến động.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC sáng nay được niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Kết phiên giao dịch ngày 31/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Tính từ đầu tháng, giá vàng miếng SJC tăng 10,4 triệu đồng/lượng (tương đương 7,54%).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức kết hôm qua. Trong tháng 10, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 12,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 12 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, giá mua - bán ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần đi xuống. Lúc 9h ngày 1/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.001,1 USD/ounce, giảm 28,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 1/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 128 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.030 USD/ounce (tăng 0,13%), trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.042 USD/ounce.



