Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tăng trở lại.
Giá vàng hôm nay trong nước
Đầu phiên giao dịch 31/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 146,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng khá mạnh.
Mở cửa phiên giao dịch 31/10, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được nâng lên mức 144,7-147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay lên mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch 30/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 145,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên hôm qua.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 144,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay đi lên. Lúc 8h40' ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.028 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 31/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 128,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 23h ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tái lập mốc 4.000 USD/ounce, tăng gần 70 USD/ounce sau phiên giảm trước đó.
