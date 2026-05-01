Giá vàng hôm nay (1/5): Tiếp tục thu hút sự chú ý khi giá vàng thế giới chịu ảnh hưởng của giá USD suy yếu
GĐXH - Diễn biến trái chiều giữa thị trường nội địa và quốc tế đang khiến giới đầu tư theo sát từng tín hiệu mới về xu hướng giá vàng 1/5.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 1-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.629 USD/ounce, tăng khoảng 89 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong đêm trước (4.540 USD/ounce).
Biến động của giá vàng hôm nay xuất phát từ sự suy giảm của chỉ số đô la Mỹ (DXY). Việc đồng USD mất giá đã làm cho kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.
Trước kỳ nghỉ lễ, các doanh nghiệp lớn niêm yết vàng SJC ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì khoảng cách chênh lệch lớn giữa hai chiều giao dịch.
So với thời điểm đầu tháng 4, giá vàng SJC hiện đã giảm khoảng 12 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất của thị trường vàng trong nước kể từ đầu năm, phản ánh áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng trước đó.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ hiện giao dịch quanh vùng 162,5 - 165,6 triệu đồng/lượng. Tính chung cả tháng, mặt hàng này đã mất hơn 12 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI được niêm yết ở ngưỡng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Dù giảm sâu so với đỉnh cũ, mặt bằng giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao lịch sử, cho thấy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn của nhà đầu tư nội địa chưa hạ nhiệt hoàn toàn.
