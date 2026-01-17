Giá vàng hôm nay 17/1: Giá vàng đã "im ắng" sau nhiều ngày biến động không ngừng
GĐXH - Giá vàng miếng và vàng nhẫn ở trong nước cơ bản ổn định ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua. Đồng USD giảm giá rất mạnh.
Khoảng 6 giờ ngày 17-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.596 USD/ounce, giảm mạnh 24 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.620 USD/ounce nhưng lại phục hồi đáng kể so mức 4.542 USD/ounce trong phiên.
Tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 17/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
