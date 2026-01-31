Tin sáng 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm; Giá vàng miếng giảm hơn 10 triệu đồng/lượng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều 30/1, giá vàng miếng giảm 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà giảm do ảnh hưởng từ đà biến động rất mạnh của giá thế giới. Ảnh minh họa

Lúc 14 giờ chiều 30/1, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng, mất tới 10,3 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh của ngày 29/1, theo Người lao động.

Mức thấp nhất của giá vàng đầu giờ chiều 30/1 chỉ còn 180,1 triệu đồng/lượng. Chỉ trong một ngày, giá vàng miếng biến động lên tới hơn 11 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 24K các loại cũng lao dốc, khi công ty SJC điều chỉnh lùi sâu về 177,6 triệu đồng/lượng mua vào, 180,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. So với mốc đỉnh ngày 29/1, giá vàng nhẫn cũng "bốc hơi" cả chục triệu đồng.

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà giảm do ảnh hưởng từ đà biến động rất mạnh của giá thế giới. Tới chiều 30/1, lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 5.153 USD/ounce, mất thêm gần 200 USD/ounce so với buổi sáng.

Kim loại quý rớt thẳng đứng sau khi lập đỉnh lên sát mốc 5.600 USD/ounce chỉ trong một ngày trước đó. Biên độ dao động của giá vàng lên tới hàng trăm USD mỗi phiên – mức biến động hiếm thấy trong lịch sử.

Liên quan tới thị trường vàng trong nước, Công ty SJC vừa thông báo sẽ tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang cưới ở một số cửa hàng vàng tại TPHCM. Cụ thể, thời gian ngưng giao dịch vào một buổi sáng thứ 7 ngày 31/1.

Các địa điểm tạm ngưng gồm: Trụ sở SJC 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ; Trung tâm vàng bạc đá quý 230 - 230A Quang Trung, phường Gò Vấp; Trung tâm vàng bạc đá quý 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn. Đối với giao dịch nữ trang kim cương, đá quý, khách vẫn mua bán bình thường.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 162,1 triệu đồng/lượng.

Nhóm du khách nước ngoài bị tấn công bằng hung khí ở Nha Trang

Một nhóm du khách bị nhóm người dùng hung khí tấn công ở Nha Trang. Ảnh: Hữu Long

Ngày 30/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm du khách nước ngoài bị một nhóm người dùng hung khí tấn công, thông tin trên Lao Động.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 21 giây ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm du khách nước ngoài và một nhóm thanh niên người Việt.

Trong clip, nhóm du khách tìm cách rời khỏi hiện trường khi bị khoảng 5 người (cả nam và nữ) truy đuổi, tấn công.

Theo hình ảnh ghi lại, một số đối tượng được cho là mang theo hung khí. Khi một người trong nhóm du khách quay lại hỗ trợ bạn, đã xảy ra hành vi tấn công khiến người này ngã xuống.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị truy đuổi. Toàn bộ sự việc được một người đứng từ xa ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về mức độ nguy hiểm của vụ việc; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương.

Hiện Công an phường Nha Trang đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh danh tính các bên liên quan, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Cục CSGT bác tin 'tăng mạnh mức phạt nồng độ cồn trong năm 2026'

Theo VTC News, ngày 30/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng mức phạt nồng độ cồn được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026, đơn vị đã xác minh, làm rõ thông tin.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng lan truyền.

Các mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đang có hiệu lực tại Nghị định 168/2024. (Ảnh: Cục CSGT)

Trước đó, một số trang mạng đăng tải nội dung liên quan đến Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, cho rằng các quy định này sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026.

Cũng theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mức phạt nồng độ cồn đối với các phương tiện giao thông, từ xe máy, ô tô đến xe đạp, sẽ có sự điều chỉnh đáng kể.

Thông tin thất thiệt về mức phạt vi phạm nồng độ cồn lan truyền trên mạng xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch tổng thể đảm bảo trật tự và bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cao điểm đi lại cuối năm và Tết Bính Ngọ.

Với các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, trong đó có nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

"Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn", theo Cục CSGT.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi dưới 8 độ C

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C; vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30-1 và ngày 31/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ chiều ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C; vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Khu vực Hà Nội, đêm 30-1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều ngày 31/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo từ ngày 1-2 đến sáng 4-2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh còn gây gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

Trong đó, vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày 31/1, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 1-2 m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Ô tô con tông liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 12h39 ngày 30/1, trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội), khiến 3 người bị thương, theo VTC News.

Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX (chưa xác định tài xế cầm lái) đi trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.

Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, chiếc xe này bất ngờ tông vào 2 ô tô và 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm mạnh khiến 7 phương tiện hư hỏng nặng. Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Tài xế ô tô biển kiểm soát 29A-401.XX hiện chưa làm việc với cơ quan chức năng", đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

59 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc trong 3 container, cấp đông từ 4-6 tháng

Kho cấp đông hàng chục tấn hàng hóa trong 4-6 tháng. Ảnh: Ngọc Bích

Ngày 30/1, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ việc sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn xã Nam Phù, thông tin trên Lao Động.

Theo đó, khoảng 6h30 sáng ngày 29/1, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra kho lạnh, lực lượng chức năng ghi nhận: Khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4-6 tháng; 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế; 3,6 tấn lòng thành phẩm.

Bước đầu xác định, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.