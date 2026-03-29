Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 29/3 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn có giao động so với hôm trước. Trong đó, vàng SJC bán ra ở mức 172,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 29/3, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán),

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng, giá vàng nhẫn đồng loạt dao động ở cả 2 chiều.

Trong khi đó, trên thị trường vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce (tương đương 143,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Cũng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giá bạc niêm yết ở mức 2,621 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,702 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2,257 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,287 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2,259 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,292 triệu đồng/lượng (bán ra).