Giá vàng hôm nay 30/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 30/5 ở trong nước

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận đà tăng mạnh trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý được giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua vào tăng 500.000 đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt bật tăng mạnh. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay 30/5 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 30/5 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.540,3 USD/ounce chiều bán ra và 4.538,3 USD/ounce chiều mua vào, giảm 23,4 USD, tương đương 0,51% so với 24 giờ trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng SJC trong nước. Chênh lệch giữa hai thị trường hiện lên tới khoảng 14 triệu đồng/lượng, cho thấy giá vàng nội địa vẫn duy trì khoảng cách khá lớn so với giá quốc tế.

Việc giá vàng thế giới giảm chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và xu hướng nắm giữ tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.