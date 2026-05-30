Giá vàng hôm nay 30/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

Thứ bảy, 10:37 30/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 30/5 ở trong nước

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận đà tăng mạnh trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý được giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua vào tăng 500.000 đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt bật tăng mạnh. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay 30/5 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 30/5 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.540,3 USD/ounce chiều bán ra và 4.538,3 USD/ounce chiều mua vào, giảm 23,4 USD, tương đương 0,51% so với 24 giờ trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng SJC trong nước. Chênh lệch giữa hai thị trường hiện lên tới khoảng 14 triệu đồng/lượng, cho thấy giá vàng nội địa vẫn duy trì khoảng cách khá lớn so với giá quốc tế.

Việc giá vàng thế giới giảm chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và xu hướng nắm giữ tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bẩy ngày 30/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 30/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

GĐXH - Xe máy điện với chiếc cốp chứa đồ lên tới 50 lít, phạm vi hoạt động 200km/lần sạc cùng nhiều công nghệ thông minh.

Nhiều năm qua, TMĐT bùng nổ nhờ ưu điểm về giá và tốc độ giao hàng. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện đại nay đòi hỏi cao hơn về nguồn gốc và trách nhiệm xã hội.

GĐXH - Sedan hybrid hạng C với mức giá chỉ từ 348 triệu đồng, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, sẵn sàng cạnh tranh Mazda3 và Honda Civic trong phân khúc sedan cỡ C.

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

GĐXH - Dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, những loại cá này rất giàu protein, dưỡng chất, là nguồn đạm lành tính, rất phù hợp bồi bổ sức khỏe, cực tốt cho những người mới ốm dậy.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 29/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh, trong đó vàng nhẫn tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

GĐXH - Ngày 25/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

