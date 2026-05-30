Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự, liền kề tại xã Hoài Đức tháng 5/2026
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá biệt thự, liền tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hiện nay xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Diễn biến giá biệt thự, liền kề tại xã Hoài Đức tháng 5/2026
Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Tại thời điểm tháng 5/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự, liền kề tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao.
Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự, thiết kế 4 tầng, rộng 120m2 tại dự án Hinode Royal Park, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 20,8 tỷ đồng, tương đương 173,33 triệu đồng/m2.
Tại dự án Đông Dương Residence, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, căn biệt thự thiết kế 5 tầng, rộng 80m2 hiện đang được chính chủ rao bán với giá 11,9 tỷ đồng, tương đương 148,75 triệu đồng/m2.
Căn biệt thự, thiết kế 5 tầng, rộng 360m2 tại dự án Khu đô thị mới Lideco - Bắc Quốc lộ 32, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 60,8 tỷ đồng, tương đương 168,89 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, đặc biệt biệt thự, liền kề loại hình nhà ở hạng sang cũng đã nâng tầm giá trị, với giá dao động từ 120 - gần 300 triệu đồng/m2.
