Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm tới 600.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 1/7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm tới 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức giá 143,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 600.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 143,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh xuống mức 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 30/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 30/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 30/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả chiều mua vào chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 1/7, giá vàng thế giới lại lao dốc xuống dưới 4.000 USD/ounce. Lúc 9h47', giá vàng thế giới giảm về 3.982 USD/ounce.

Tính tới 20h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.029 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.048 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 30/6 giảm 7,1% (tương đương 306 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 128,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 30/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 13 USD (+0,3%) lên 4.029 USD/ounce vào lúc 21h ngày 30/6 dù đồng USD vẫn tăng 0,2%, lên 101,3 điểm.

Vàng hồi phục trong bối cảnh lực cầu bắt đáy mặt hàng này gia tăng khi giá về ngưỡng 4.000 USD/ounce.