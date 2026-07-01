Giá bạc hôm nay 1/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ phiên đầu tháng
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 1/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ lên vùng 60 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 1/7
Giá bạc thế giới
Trên thị trường quốc tế, liên tiếp mấy tuần cuối tháng 6, giá bạc thế giới luôn trong tình trạng suy yếu và cầm chừng, giá có lúc rơi xuống vùng 52-53 USD/ounce. Bước sang đầu tháng 7, giá bạc sáng nay vẫn duy trì vùng 57 - 58 USD/ounce.
Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
Giá bạc trong nước
Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy đã nhích nhẹ so với giá bán ngày hôm qua, giá bán mở phiên sáng nay đã điều chỉnh lên vùng 60,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,258 triệu đồng/lượng. Đã tăng 454.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (59,759 triệu đồng/kg).
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đã tăng nhẹ 427.000 đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua. giá bán niêm yết tai khung giờ 8h36 phút đang niêm yết ở vùng 60,267 triệu đồng/kg.
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, dù không có biến động lớn, nhưng giá bạc mở phiên sáng nay cũng tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Giá bán niêm yết tại khung giờ 08h20 phút sáng nay tăng lên vùng 60,960 triệu đồng/kg, tương đương 2,286/lượng. Đã tăng 400.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua.
Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 1/7 cũng có sự điều chỉnh nhích nhẹ so với giá bán ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,260 triệu đồng/lượng và khoảng 11,300 triệu đồng/5 lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang ở vùng 2,256 triệu đồng/lượng.
Trong khi nhiều nhà đầu tư bạc cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí tiếc rẻ về khoản đầu tư trước đó, thì thị trường bạc giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng hiện nay cũng thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.
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