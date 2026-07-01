Giá bạc hôm nay 1/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ phiên đầu tháng

Giá bạc hôm nay 1/7

Giá bạc thế giới

Trên thị trường quốc tế, liên tiếp mấy tuần cuối tháng 6, giá bạc thế giới luôn trong tình trạng suy yếu và cầm chừng, giá có lúc rơi xuống vùng 52-53 USD/ounce. Bước sang đầu tháng 7, giá bạc sáng nay vẫn duy trì vùng 57 - 58 USD/ounce.

Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc thế giới hôm nay dao động quanh vùng 57 - 58 USD/ounce.

Giá bạc trong nước

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy đã nhích nhẹ so với giá bán ngày hôm qua, giá bán mở phiên sáng nay đã điều chỉnh lên vùng 60,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,258 triệu đồng/lượng. Đã tăng 454.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (59,759 triệu đồng/kg).

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đã tăng nhẹ 427.000 đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua. giá bán niêm yết tai khung giờ 8h36 phút đang niêm yết ở vùng 60,267 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ngày 1/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ dù nhích nhẹ nhưng giá vẫn cầm chừng trong khoảng 60 triệu đồng/kg.

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, dù không có biến động lớn, nhưng giá bạc mở phiên sáng nay cũng tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Giá bán niêm yết tại khung giờ 08h20 phút sáng nay tăng lên vùng 60,960 triệu đồng/kg, tương đương 2,286/lượng. Đã tăng 400.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua.

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 1/7 cũng có sự điều chỉnh nhích nhẹ so với giá bán ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,260 triệu đồng/lượng và khoảng 11,300 triệu đồng/5 lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang ở vùng 2,256 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 1/7: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Trong khi nhiều nhà đầu tư bạc cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí tiếc rẻ về khoản đầu tư trước đó, thì thị trường bạc giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng hiện nay cũng thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc hôm nay 30/6: Cuối tháng có lợi cho người cần mua, giá tiếp tục đi xuống GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 30/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chốt tháng áp lực giảm giá vẫn bao trùm thị trường, giá bán ở vùng 59 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 29/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 29/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại quay đầu giảm sau đà phục hồi nhẹ cuối tuần trước, giá bán ở vùng 60 triệu đồng/kg.



