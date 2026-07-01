Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ khối ngân hàng, thị trường tự do ổn định
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 1/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 101,17 điểm, tăng nhẹ 0,07%, cho thấy đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF vẫn duy trì được sự ổn định.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đồng EUR tăng nhẹ 0,02%, lên 1,1422 USD USD/EUR, đồng bảng Anh giảm nhẹ 0,02%, xuống 1,3256 USD/bảng. Trong khi đó, so với đồng yên Nhật, đồng bạc xanh có thời điểm tăng lên 162,66 yên/USD và chốt phiên tăng 0,4%, lên 162,59 yên/USD...
Đồng USD tăng giá trong phiên 1/7, đẩy đồng yên Nhật xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 và làm gia tăng kỳ vọng Nhật Bản sẽ can thiệp thị trường ngoại hối. Đồng bạc xanh tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed còn nâng lãi suất khi kinh tế Mỹ duy trì tăng trưởng và lạm phát vẫn ở mức cao. Các số liệu mới công bố cho thấy thị trường lao động và niềm tin tiêu dùng Mỹ vẫn tích cực, củng cố sức mạnh của USD. Trong khi đó, đồng yên chịu áp lực do chênh lệch lãi suất lớn với Mỹ, còn đồng EUR tăng nhẹ nhưng vẫn chịu sức ép từ triển vọng tăng trưởng và lạm phát suy yếu ở châu Âu. Đồng bảng Anh giảm nhẹ so với USD.
Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 1/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 5 đồng so với phiên trước đó, lên vùng 25.206 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng tăng nhẹ 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra ở mức 23.996 đồng mua vào và 26.416 đồng bán ra.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/7/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/7/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/7/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ chiều bán tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank ổn định so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán, ở vùng 26,076 - 26,466 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD giảm 74 đồng chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.117 - 26.466 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,121 - 26,461 đồng/USD, giảm 15 đồng chiều mua vào và tăng 6 đồng chiều bán so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 1/7/2026, khảo sát lúc 9h43 phút hiện ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.484 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.584 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 1/7, đà tăng xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,259.59- 30,802.14 đồng/EUR, tăng 45 đồng chiều mua vào và tăng 36 đồng so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.461 - 30.871 đồng/EUR, đã giảm 1 đồng cả chiều mua vào và bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,495 - 30,903 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 19 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.
Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 1/7/2026, khảo sát lúc 9h48 phút không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.867 và bán ra là 29.967 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.12- 166.03 đồng/JPY; VietinBank đã giảm 40 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước, ở mức 156,76 - 166,76 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 157.28 - 166.96 đồng/JPY.
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