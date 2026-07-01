Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc của Honda giá 30,8 triệu đồng thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH Mode

Xe ga 125cc của Honda thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH Mode

Sundiro Honda NS125A

Sau khi được ra mắt vào đầu tháng 4 năm nay, Sundiro Honda NS125A cuối cùng đã chính thức mở bán tại thị trường Trung Quốc với 3 phiên bản Cơ sở, ABS và ABS có kính chắn gió.

NS125A là mẫu xe tay ga 125cc phong cách retro thứ hai của liên doanh Sundiro Honda, sau NS125LA. Tuy nhiên, không giống như phong cách bảo thủ của LA, NS125A lại có thiết kế gọn gàng và đơn giản hơn. Xe được trang bị đèn pha LED tròn, đèn hậu kiểu đường đua LED và gương chiếu hậu tròn. Nhìn tổng thể ngoại hình của mẫu xe này khá đơn giản và sắc nét, không có bất kỳ chi tiết trang trí không cần thiết nào. Phần đầu xe có một khoảng trống lớn, mà nhà sản xuất khẳng định rõ ràng là cung cấp không gian DIY (khu vực tự tay thiết kế, sửa chữa hoặc sáng tạo đồ thủ công) rộng rãi. Về cơ bản, không gian này cho phép người dùng tự tùy chỉnh bằng cách dán decal, thay đổi màu sắc và các phụ kiện nhỏ.

Xe sử dụng động cơ Honda eSP dung tích 125cc

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ Honda eSP dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, giống như động cơ được sử dụng trên NS125LA. Đông cơ này có công suất tối đa 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Các thông số không thực sự ấn tượng, chỉ mạnh hơn chút ít so với Honda Vision và thấp hơn SH Mode, nhưng kết hợp với trọng lượng 99kg, tỷ lệ công suất trên trọng lượng của xe vẫn là đủ để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc.

Sundiro Honda NS125A được trang bị hệ thống phun xăng điện tử thông minh PGM-FI và hệ thống khởi động êm ái ACG, giúp chiếc xe có khả năng khởi động nhẹ nhàng và êm ái, giảm thiểu sự tiếng ồn làm phiền hàng xóm. Bình xăng 5,7 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2 lít/100 km, cho phạm vi hoạt động lên đến 280 km mỗi lần đổ đầy.





Chiều cao yên xe của Sundiro Honda NS125A là 725 mm

Chiều cao yên xe của Sundiro Honda NS125A là 725 mm, thấp nhất trong phân khúc, giúp người cầm lái dễ dàng chống chân khi chờ đèn đỏ. Khoảng sáng gầm xe 140 mm giúp giảm cảm giác khó chịu khi đi qua gờ giảm tốc hoặc đường gồ ghề. Khoang chứa đồ dưới yên có thể để vừa mũ bảo hiểm 3/4 và tích hợp hệ thống tạo hương thơm với 4 mùi, một thiết kế độc đáo mà Honda Vision hay SH Mode cũng chưa từng có. Hương thơm sẽ tỏa ra khi mở khoang chứa đồ dưới yên, đây là chi tiết cực kỳ tinh tế.

Sundiro Honda NS125A còn có thùng đựng đồ phía sa

Sundiro Honda NS125A còn có thùng đựng đồ phía sau với dung tích 30L, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm và ba lô. Ngoài ra, mẫu xe này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, 2 cổng sạc nhanh 20W và tính năng tắt máy khi dựng chân chống.

Về mặt an toàn, cả 3 phiên bản đều được trang bị phanh đĩa trước kết hợp với phanh tang trống phía sau. Phiên bản ABS và ABS có kính chắn gió còn được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ở bánh trước.

Giá xe ga 125cc Sundiro Honda NS125A

Giá bán mà nhà sản xuất đưa ra cho 3 phiên bản này lần lượt tương ứng là 7.980 nhân dân tệ, 8.980 nhân dân tệ và 9.380 nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,8 triệu đồng, 34,7 triệu đồng và 36,2 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.