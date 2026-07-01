Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán tại Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 170 km/lần sạc, trang bị vượt tầm có đáng mua?

3 ô tô điện mới về Việt Nam rẻ nhất từ 148 triệu đồng, chỉ ngang Honda SH, đắt nhất bao nhiêu? GĐXH - Ô tô điện trong đó có cả xe gầm cao mới gia nhập thị trường Việt Nam, đáng chú ý, xe điện cỡ nhỏ Nano S05 có giá chỉ từ 148 triệu đồng.

Ô tô điện bán tại Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 170 km/lần sạc, trang bị vượt tầm

Ô tô điện Bestune Xiaoma

Bestune Xiaoma là mẫu ô tô điện đô thị do thương hiệu Bestune thuộc Tập đoàn FAW phát triển và hiện đã được phân phối chính thức tại Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu Thái Hưng.

Xe sở hữu ngoại hình mềm mại với nhiều đường cong bo tròn, tạo cảm giác thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha tạo hình như đôi mắt kết hợp lưới tản nhiệt khép kín đặc trưng của xe điện mang đến diện mạo trẻ trung và hiện đại.

Với kích thước dài 3.000 mm, rộng 1.510 mm và cao 1.630 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.953 mm, Xiaoma thuộc nhóm micro EV nhỏ nhất trên thị trường. Kích thước này giúp xe dễ dàng xoay trở trong các tuyến phố chật hẹp cũng như thuận tiện khi đỗ xe tại khu dân cư hoặc trung tâm thương mại.

Dù nhỏ gọn, xe vẫn bố trí cấu hình 4 chỗ ngồi, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình nhỏ hoặc người cần phương tiện đi làm, đưa đón con trong thành phố.

Nội thất đơn giản, đủ dùng cho nhu cầu hằng ngày





Không gian bên trong được thiết kế theo hướng thực dụng nhằm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo các tiện ích cơ bản.

Khoang lái sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ, dung lượng pin và quãng đường còn lại. Ghế ngồi bọc nỉ, hệ thống điều hòa chỉnh cơ cùng nhiều hộc chứa đồ nhỏ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Đáng chú ý, Bestune Xiaoma vẫn được trang bị camera lùi và cảm biến lùi phía sau, hỗ trợ người mới lái hoặc người chuyển từ xe máy sang ô tô thao tác đỗ xe thuận tiện hơn trong không gian hẹp.

Động cơ điện 26,8 mã lực, đi tối đa 170 km mỗi lần sạc





Bestune Xiaoma sử dụng mô-tơ điện đặt tại cầu sau, sản sinh công suất tối đa 26,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm.

Nguồn năng lượng đến từ bộ pin LFP dung lượng 13,9 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 170 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu đi lại trong đô thị nhiều ngày mà không phải sạc liên tục.

Xe đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, phù hợp với việc di chuyển trên đường phố và các tuyến vành đai ngắn. Nhờ sử dụng pin LFP, mẫu xe cũng được đánh giá cao về độ bền, tính ổn định và khả năng vận hành an toàn.

Bên cạnh đó, Xiaoma còn được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và túi khí.

Giá ô tô điện Bestune Xiaoma có đáng để mua?

Lợi thế lớn nhất của Bestune Xiaoma nằm ở mức giá. Với giá bán khởi điểm từ 199 triệu đồng, đây là một trong những mẫu ô tô điện rẻ nhất đang được phân phối tại Việt Nam.

Mức giá này giúp nhiều người lần đầu mua ô tô có thêm lựa chọn thay thế xe máy hoặc bổ sung phương tiện thứ hai cho gia đình để phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và xu hướng sử dụng xe điện phát triển mạnh, Bestune Xiaoma hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên chi phí sở hữu thấp, vận hành tiết kiệm và sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Dù không cạnh tranh về hiệu suất với các mẫu xe điện cỡ lớn, mẫu micro EV này vẫn tạo sức hút nhờ thiết kế gọn gàng, phạm vi hoạt động đủ dùng và mức giá dễ tiếp cận.

3 ô tô điện mới về Việt Nam

Ô tô điện trong đó có cả xe gầm cao mới gia nhập thị trường Việt Nam, đáng chú ý, xe điện cỡ nhỏ Nano S05 có giá chỉ từ 148 triệu đồng.