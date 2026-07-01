Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán tại Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 170 km/lần sạc, trang bị vượt tầm có đáng mua?
GĐXH - Ô tô điện cỡ nhỏ đang được phân phối tại Việt Nam gây chú ý nhờ mức giá chỉ từ 199 triệu đồng, phạm vi hoạt động 170 km.
Ô tô điện bán tại Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 170 km/lần sạc, trang bị vượt tầm
Bestune Xiaoma là mẫu ô tô điện đô thị do thương hiệu Bestune thuộc Tập đoàn FAW phát triển và hiện đã được phân phối chính thức tại Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu Thái Hưng.
Xe sở hữu ngoại hình mềm mại với nhiều đường cong bo tròn, tạo cảm giác thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha tạo hình như đôi mắt kết hợp lưới tản nhiệt khép kín đặc trưng của xe điện mang đến diện mạo trẻ trung và hiện đại.
Với kích thước dài 3.000 mm, rộng 1.510 mm và cao 1.630 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.953 mm, Xiaoma thuộc nhóm micro EV nhỏ nhất trên thị trường. Kích thước này giúp xe dễ dàng xoay trở trong các tuyến phố chật hẹp cũng như thuận tiện khi đỗ xe tại khu dân cư hoặc trung tâm thương mại.
Dù nhỏ gọn, xe vẫn bố trí cấu hình 4 chỗ ngồi, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình nhỏ hoặc người cần phương tiện đi làm, đưa đón con trong thành phố.
Không gian bên trong được thiết kế theo hướng thực dụng nhằm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo các tiện ích cơ bản.
Khoang lái sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ, dung lượng pin và quãng đường còn lại. Ghế ngồi bọc nỉ, hệ thống điều hòa chỉnh cơ cùng nhiều hộc chứa đồ nhỏ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Đáng chú ý, Bestune Xiaoma vẫn được trang bị camera lùi và cảm biến lùi phía sau, hỗ trợ người mới lái hoặc người chuyển từ xe máy sang ô tô thao tác đỗ xe thuận tiện hơn trong không gian hẹp.
Bestune Xiaoma sử dụng mô-tơ điện đặt tại cầu sau, sản sinh công suất tối đa 26,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm.
Nguồn năng lượng đến từ bộ pin LFP dung lượng 13,9 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 170 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu đi lại trong đô thị nhiều ngày mà không phải sạc liên tục.
Xe đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, phù hợp với việc di chuyển trên đường phố và các tuyến vành đai ngắn. Nhờ sử dụng pin LFP, mẫu xe cũng được đánh giá cao về độ bền, tính ổn định và khả năng vận hành an toàn.
Bên cạnh đó, Xiaoma còn được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và túi khí.
Giá ô tô điện Bestune Xiaoma có đáng để mua?
Lợi thế lớn nhất của Bestune Xiaoma nằm ở mức giá. Với giá bán khởi điểm từ 199 triệu đồng, đây là một trong những mẫu ô tô điện rẻ nhất đang được phân phối tại Việt Nam.
Mức giá này giúp nhiều người lần đầu mua ô tô có thêm lựa chọn thay thế xe máy hoặc bổ sung phương tiện thứ hai cho gia đình để phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố.
Trong bối cảnh hạ tầng sạc tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và xu hướng sử dụng xe điện phát triển mạnh, Bestune Xiaoma hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên chi phí sở hữu thấp, vận hành tiết kiệm và sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Dù không cạnh tranh về hiệu suất với các mẫu xe điện cỡ lớn, mẫu micro EV này vẫn tạo sức hút nhờ thiết kế gọn gàng, phạm vi hoạt động đủ dùng và mức giá dễ tiếp cận.
3 ô tô điện mới về Việt Nam
Ô tô điện trong đó có cả xe gầm cao mới gia nhập thị trường Việt Nam, đáng chú ý, xe điện cỡ nhỏ Nano S05 có giá chỉ từ 148 triệu đồng.
Ô tô điện Nano S05
Sau thời gian dài được công bố ra mắt, mẫu xe điện cỡ nhỏ Nano S05 dự kiến đã chốt thời gian ra mắt dự kiện trong tháng 6 này với 2 phiên bản pin 120 km (cố định) và 150 km (2 pin rời), với giá bán chỉ từ 148 triệu đồng - tương đương mẫu xe tay ga Honda SH350i.
Dựa trên mẫu Silence S04 đang bán tại Tây Ban Nha, Nano S05 dự kiến được trang bị động cơ điện sản sinh côn suất tối đa 29,5 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h dưới 7 giây và tốc độ tối đa 85km/h. Tuy có thể tháo ra để sạc riêng nhưng trọng lượng nặng tới 41kg của mỗi viên pin sẽ gây không ít khó khăn.
Ô tô điện Wuling Macaron
Ở phân khúc xe điện mini, Wuling Macaron – bản nâng cấp của Mini EV – sẽ được tung ra với hai biến thể 5 cửa là LV1 và LV2 ngay trong tháng 6 này. Xe dự kiến có mức giá hợp lý, dao động từ 269 đến 329 triệu đồng.
Điểm nâng cấp đắt giá nhất trên mẫu xe điện đô thị này là tính năng sạc nhanh DC, cho phép nạp từ 30% lên 80% pin chỉ trong vòng 35 phút. Cùng với đó, xe dự kiến cũng được tăng sức mạnh với mô tơ điện có công suất tới 42 mã lực đặt ở trục sau, cho tốc độ tối đa tới 100 km/h.
Ô tô điện Lynk & Co 02
Thương hiệu xe Trung Quốc Lynk & Co cũng dự kiến ra mắt hai mẫu xe điện hóa hoàn toàn mới trong tháng này để cạnh tranh ở 2 phân khúc khác nhau. Mẫu SUV thuần điện Lynk & Co 02 hiện đang được các đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam với mức giá dự kiến khoảng 900 triệu đồng.
Cụ thể, Lynk & Co 02 cạnh tranh trong phân khúc xe SUV hạng B nhưng sẽ tạo ra ấn tượng mạnh ở sức mạnh (đặc biệt ở phiên bản cao cấp nhất) khi có công suất tối đa lên đến 335 mã lực, đi kèm bộ pin dung lượng 61,47 kWh cho phép xe di chuyển được quãng đường lên tới 530 km sau mỗi lần sạc đầy.
Ô tô điện Lynk & Co 900
Trong khi đó, Lynk & Co 900 là mẫu SUV PHEV cao cấp nhất của thương hiệu này dự kiến sẽ có giá bán khoảng 3,299 tỷ đồng.
Xe được trang bị động cơ xăng kết hợp với điện với công suất tối đa tới 709 mã lực, kết hợp với bộ pin lớn 52,38 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện đạt 200 km. Đáng chú ý, xe sở hữu công nghệ sạc siêu nhanh, chỉ mất 17 phút để sạc từ 20% lên 80% pin.
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