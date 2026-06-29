Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) duy trì ở mức 101,37 điểm, cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF.

Tuần trước, đồng USD tiếp tục tăng giá và lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2025, nhờ kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất, cùng sức hút của nền kinh tế Mỹ và nhu cầu đầu tư vào tài sản bằng USD. Dù căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt và giá năng lượng giảm, lạm phát vẫn cao khiến Fed giữ lập trường cứng rắn. Giới đầu tư hiện kỳ vọng Fed có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay, trong khi dòng vốn tiếp tục chảy vào Mỹ và các vị thế mua ròng USD đạt mức cao nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trong tuần tới, diễn biến của đồng USD sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 29/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.195 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng vẫn ổn định ở mức 23.986 đồng mua vào và 26.404 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 29/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 29/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 29/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank tăng 7 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 26,091 - 26,461 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng 119 đồng chiều mua vào và tăng 7 đồng bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.938 - 26.454 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,121 - 26,461 đồng/USD, giảm 13 đồng chiều mua vào và tăng 7 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 29/6/2026, khảo sát lúc 09h23 phút hiện giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.370 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.490 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 29/6, biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,183.96 - 30,722.55 đồng/EUR, giảm 21 đồng chiều mua vào và giảm 22 đồng so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.401 - 30.811 đồng/EUR, đã tăng 324 đồng chiều mua vào và tăng 14 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,449 - 30,832 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 12 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 29/6/2026, khảo sát lúc 09h28 phút đã tăng so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.825 và bán ra là 29.925 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.93 - 166.89 đồng/JPY; VietinBank đã tăng 52 đồng chiều mua vào và giảm 98 đồng chiều bán ra so với phiên trước, ở mức 157,60 - 167,60 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen giảm cả chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.21 - 167.8 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ ổn định khối ngân hàng, thị trường 'chợ đen' hạ nhiệt GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 28/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.