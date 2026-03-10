Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng

Thứ ba, 10:46 10/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng mạnh tới 1,4 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC tăng lên 185,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10 / 3 tăng mạnh - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.

GIá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 10 / 3 tăng mạnh - Ảnh 2.

Vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng

Sáng nay 10/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 182,5-185,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 182,2-185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 182,5-185,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần.

Phiên giao dịch ngày 9/3, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 900.000 đồng/lượng, chốt phiên ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng, xuống còn 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 10/3/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 8h51' ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.172 USD/ounce, tăng 79 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 10/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 165 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 6h49 ngày 10/3, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.140 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới bước vào tuần mới trong trạng thái thận trọng khi nhà đầu tư đánh giá tác động kinh tế từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ, giá vàng giảm do lo ngại về nguy cơ đình lạm toàn cầu gia tăng. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại chiến sự có thể kéo dài và gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lúc 22h ngày 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.093 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.101 USD/ounce.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?

Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 phút trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế giống xe ga, trang bị màn hình TFT, pin hoán đổi và phạm vi hoạt động khoảng 102km/lần sạc.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 36 phút trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những loại hình nhà ở khác.

Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hatchback cỡ nhỏ giá dự kiến dưới 300 triệu đồng, tầm hoạt động tối đa 420 km mỗi lần sạc, hướng tới khách hàng trẻ.

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đón

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đón

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc được dân tình săn đón bởi thiết kế đậm chất châu Âu, trang bị xịn hơn cả Honda SH Mode, giá bán chỉ 52 triệu đồng.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp chưa từng có, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp chưa từng có, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp giá lăn bánh mẫu MPV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,2%/năm.

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá dưới 18 triệu đồng gây chú ý với thiết kế hiện đại, động cơ 800W, tốc độ tối đa 49 km/h và quãng đường khoảng 65 km mỗi lần sạc.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang nhích lên nhưng vẫn giữ được mức hợp lý, trở thành lựa chọn sáng giá với người thu nhập trung bình, sinh viên, người lao động muốn sống gần trung tâm nhưng không muốn chi quá nhiều.

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm sốc tại đại lý, dân tình đua chốt SH125i, SH160i vì rẻ chưa từng thấy

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm sốc tại đại lý, dân tình đua chốt SH125i, SH160i vì rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh

Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận biến động đáng chú ý khi mở phiên giảm mạnh, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, thị trường trong nước bất ngờ đảo chiều tăng giá.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường
Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm sốc tại đại lý, dân tình đua chốt SH125i, SH160i vì rẻ chưa từng thấy

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm sốc tại đại lý, dân tình đua chốt SH125i, SH160i vì rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top