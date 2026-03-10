Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng
GĐXH - Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng mạnh tới 1,4 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC tăng lên 185,5 triệu đồng/lượng.
GIá vàng hôm nay trong nước
Sáng nay 10/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 182,5-185,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 182,2-185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 182,5-185,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần.
Phiên giao dịch ngày 9/3, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 900.000 đồng/lượng, chốt phiên ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng, xuống còn 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng thế giới hôm nay 10/3/2026
Trên thị trường thế giới, lúc 8h51' ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.172 USD/ounce, tăng 79 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 10/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 165 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 6h49 ngày 10/3, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.140 USD/ounce.
Thị trường vàng thế giới bước vào tuần mới trong trạng thái thận trọng khi nhà đầu tư đánh giá tác động kinh tế từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
Trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ, giá vàng giảm do lo ngại về nguy cơ đình lạm toàn cầu gia tăng. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại chiến sự có thể kéo dài và gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Lúc 22h ngày 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.093 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.101 USD/ounce.
