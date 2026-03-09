Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Thứ hai, 10:31 09/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9 / 3: Vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu giảm sâu bao nhiêu? - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở trong nước tăng mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 9 / 3: Vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu giảm sâu bao nhiêu? - Ảnh 2.

Mở cửa phiên giao dịch thứ Hai ngày 9/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng, về mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 179,2-182,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phiên giao dịch ngày 7/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182–185 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với kết phiên tuần trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC vẫn giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 182–185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182–185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên tuần trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 9/3, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc. Giá vàng giao dịch ở vùng 5.050 USD/ounce, giảm tới 100 USD so với mức đóng cửa tuần trước.

Trên thị trường thế giới, lúc 8h17' ngày 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.077 USD/ounce, giảm 95 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 9/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 162 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Thị trường vàng tuần qua ghi nhận những biến động mạnh khi kim loại quý không duy trì được đà tăng theo mô hình trú ẩn an toàn như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh

Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh

Giá cả thị trường - 3 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận biến động đáng chú ý khi mở phiên giảm mạnh, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, thị trường trong nước bất ngờ đảo chiều tăng giá.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: USD chợ đen áp sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: USD chợ đen áp sát mốc 27.000 đồng

Giá cả thị trường - 5 phút trước

GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại, trong khi thị trường tự do tiếp tục leo thang và áp sát mốc 27.000 đồng/USD.

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 35 phút trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã tăng cao, vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e giảm sốc, thấp kỷ lục, hàng cao cấp rẻ chưa từng có, cực dễ mua

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e giảm sốc, thấp kỷ lục, hàng cao cấp rẻ chưa từng có, cực dễ mua

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max cũng đã dễ mua hơn trước còn iPhone Air tiếp tục ghi nhận kỷ lục giảm giá.

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc không chỉ thu hút sự chú ý bằng ngoại hình đẹp mắt, thời trang hơn Honda Vision và SH Mode, mà còn gây ấn tượng nhờ loạt trang bị hiện đại.

Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam

Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá dễ tiếp cận đang thu hút nhiều sự chú ý, đặt ra câu hỏi về khả năng sớm góp mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Các nhà xe rục rịch tăng giá vé và cước vận chuyển

Các nhà xe rục rịch tăng giá vé và cước vận chuyển

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

Không chỉ tăng giá vé, một số doanh nghiệp vận tải còn phải tính toán lại một số tuyến cố định do khó khăn về nguồn nhiên liệu.

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang dao động phổ biến từ 30 cho đến hơn 200 triệu đồng/tháng.

Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hatchback hạng A của Toyota sở hữu diện mạo trẻ trung, trang bị tiện nghi đáng chú ý cùng gói an toàn nổi bật.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe Lead

Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe Lead

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.

Hatchback hạng A giá 168 triệu đồng thiết kế thanh lịch, 5 cửa, 3 màu tùy chọn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning chỉ như Honda SH cực hợp với chị em nếu bán ở Việt Nam?

Hatchback hạng A giá 168 triệu đồng thiết kế thanh lịch, 5 cửa, 3 màu tùy chọn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning chỉ như Honda SH cực hợp với chị em nếu bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Giá cả thị trường
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top