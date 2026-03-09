Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch thứ Hai ngày 9/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng, về mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 179,2-182,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phiên giao dịch ngày 7/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182–185 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với kết phiên tuần trước.
So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC vẫn giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 182–185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182–185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên tuần trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng 9/3, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc. Giá vàng giao dịch ở vùng 5.050 USD/ounce, giảm tới 100 USD so với mức đóng cửa tuần trước.
Trên thị trường thế giới, lúc 8h17' ngày 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.077 USD/ounce, giảm 95 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 9/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 162 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Thị trường vàng tuần qua ghi nhận những biến động mạnh khi kim loại quý không duy trì được đà tăng theo mô hình trú ẩn an toàn như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.
