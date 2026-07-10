Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn trơn các thương hiệu gần như vẫn giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua trong khi giá thế giới có dấu hiệu khởi sắc.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Mở cửa phiên giao dịch 10/7, vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 900.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên ở chiều mua nhưng tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 146-150 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 145-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 0h40, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.131,5 USD/ounce, tăng 69,4 USD.

Lúc 21h30 ngày 9/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.124 USD/ounce, tăng 48 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.135 USD/ounce.