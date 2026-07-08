Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Vì sao giá lăn bánh Honda City giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?

Thứ tư, 15:00 08/07/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7/2026 giúp rẻ hơn cả xe hạng A Hyundai Grand i10.

Vì sao giá lăn bánh Honda City giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? - Ảnh 1.Lý do giá lăn bánh Hyundai Grand i10 thấp kỷ lục, rẻ hơn cả Kia Morning

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang vô cùng hấp dẫn mang lại lợi thế rất lớn cho mẫu xe này trong cuộc đua doanh số với 'đại kình địch' Kia Morning.

Giá lăn bánh Honda City

Vì sao giá lăn bánh Honda City giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? - Ảnh 1.

Honda City còn đang rẻ hơn các mẫu hatchback hạng A ở thị trường Việt Nam

Giá xe Honda City hiện từ 499 đến 569 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện Honda Việt Nam đang tung khuyến mại cực lớn cho khách hàng chọn mua Honda City đến hết ngày 31/7. Hiện khi mua Honda City, khách hàng được tặng 100% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội cực tốt để sở hữu Honda City có giá dưới 500 triệu đồng.

Sau ưu đãi, Honda City G chỉ có giá 450 triệu đồng, dễ tiếp cận hàng đầu trong nhóm xe bán chạy. Ngoài ra, các đại lý còn sẵn sàng tặng quà tặng phụ kiện để khách hàng dễ dàng quyết định mua xe hơn.

Với giá hấp dẫn, Honda City còn đang rẻ hơn các mẫu hatchback hạng A ở thị trường Việt Nam như KIA Morning GT-Line giá 469 triệu đồng, còn Hyundai Grand i10 là 455 triệu đồng.

Khi đặt cạnh 2 mẫu xe hạng A, rõ ràng Honda City vượt trội hoàn toàn về mặt không gian và khả năng vận hành. Cùng với đó, mẫu sedan hạng B của thương hiệu Nhật Bản cũng luôn được đánh giá cao bởi thiết kế thể thao nhất phân khúc.

Bên cạnh số tiền cần bỏ ra để "rước" Honda City về dinh, khách hàng sẽ cần phải trả thêm các chi phí để xe ra biển và lăn bánh. Trong đó có thể kể đến: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và thêm bảo hiểm vật chất xe nếu như một dạng bảo hành.

Bảng giá lăn bánh Honda City

Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VNĐ)Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ)Ưu đãi
Hà NộiTP.HCMTỉnh/TP khác
Honda City G499581571552

- Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Honda City L539626615596
Honda City RS569659648629

Giá xe Honda City và các đối thủ

Honda City giá bán từ 499 triệu đồng

Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng

Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng

Mitsubishi Attrage giá bán từ 380 triệu đồng

Đánh giá xe Honda City

Tại thị trường Việt Nam, Honda City được phân phối với 6 màu sơn ngoại thất gồm: Bạc, đen, nâu, xanh, đỏ , trắng.

Honda City có trục cơ sở lên đến 2.600mm với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm). Mẫu sedan hạng B của Honda sử dụng thiết kế mang triết lý “đôi cánh”, mang nét trẻ trung và cảm giác thể thao với cản trước chắc chắn và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Trên phiên bản mới, nhà sản xuất cũng đã chỉnh sửa lại ngoại thất để giúp mẫu xe đối thủ của Hyundai Accent và Toyota Vios trông cân đối hơn.

Honda City sở hữu logo Honda chính giữa chạy liền với đèn pha Full-LED và dải đèn LED ban ngày bo bên dưới, mặt ca-lăng dạng mắt lưới to, thanh và ốp mặt ca-lăng mạ chrome sáng bóng tạo cho Honda City vẻ ngoài khoẻ khoắn. Hốc đèn sương mù tách biệt rõ nét. Tất cả những chi tiết này mang tới cho kỳ phùng địch thủ của Hyundai Accent và Toyota Vios một diện mạo tổng thể cứng cáp và chắc chắn hơn.

Vì sao giá lăn bánh Honda City giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? - Ảnh 3.

Honda City được phân phối với 6 màu sơn ngoại thất

Phần thân của Honda City trông thanh thoát hơn với thiết kế gọn gàng và vuốt về phía sau. Vẻ thể thao được tăng thêm nhờ những đường gân chạy dọc thân xe được dập rõ nét hơn. Mẫu sedan hạng B này còn có tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, vây cá trên nóc đuôi xe, la-zăng 16 inch hợp kim dạng nan hoa cách điệu đầy cá tính.

Ở đuôi xe, Honda City có đèn phản quang hiện đại hơn, cản sau gắn hốc thoát gió dạng thanh ngang gắn mắt lưới và cụm đèn hậu thiết kế bo góc cạnh. Những chi tiết như camera lùi, logo và thanh niẹp mạ chrome vẫn được giữ nguyên.


Vì sao giá lăn bánh Honda City giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? - Ảnh 4.

Phần thân của Honda City trông thanh thoát hơn với thiết kế gọn gàng

Bên trong cabin, Honda City trang bị ghế bọc nỉ quen thuộc của dòng xe hạng B. Xe còn có vô-lăng với các tính năng đàm thoại rảnh tay, lẫy số thể thao, hộc chứa đồ 4 cửa xe, gác tay trung tâm ở hàng ghế trước, điều hoà 2 chiều có hốc gió cho hàng ghế sau. Những trang bị giải trí trên mẫu sedan này có thể kể đến đầu CD, 4 loa, AM/FM, kết nối AUX, USB.

“Trái tim” của Honda City là động cơ 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng có khả năng tạo ra công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số vô cấp CVT.

Vì sao giá lăn bánh Honda City giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? - Ảnh 5.

Honda City trang bị ghế bọc nỉ quen thuộc của dòng xe hạng B.

Về trang bị an toàn, Honda City có túi khí, tựa đầu giảm chấn cho ghế trước, phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh.

Chưa dừng ở đó, thiên địch của Hyundai Accent và Toyota Vios còn sở hữu neo ghế trẻ em ISOFIX, Cruise Control, Camera lùi, hệ thống phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, cân bằng điện tử VSA, phân phối lực phanh điện tử EBD…

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao

Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách

Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách

Rẻ hơn cả Kia Morning, SUV cỡ nhỏ giá 141 triệu đồng, thiết kế đẹp, 4 phiên bản tùy chọn, khách Việt nhìn sẽ chốt

Rẻ hơn cả Kia Morning, SUV cỡ nhỏ giá 141 triệu đồng, thiết kế đẹp, 4 phiên bản tùy chọn, khách Việt nhìn sẽ chốt

Cùng chuyên mục

iPhone Pro Max giá chỉ từ 13,9 triệu đồng đáng mua nhất: Chọn iPhone 13 Pro Max hay iPhone 16 Pro Max?

iPhone Pro Max giá chỉ từ 13,9 triệu đồng đáng mua nhất: Chọn iPhone 13 Pro Max hay iPhone 16 Pro Max?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max sở hữu màn hình lớn, thời lượng pin bền bỉ và hiệu năng đỉnh cao nên dù đã cũ nhưng vẫn đáng mua nhất năm 2026 mà bạn không nên bỏ qua.

Cạnh tranh Kia Seltos, Hyundai Creta điện giá chỉ 303 triệu đồng ADAS cấp độ 2, tăng tốc 100km chỉ 7,9 giây, chạy xa tới 510km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning

Cạnh tranh Kia Seltos, Hyundai Creta điện giá chỉ 303 triệu đồng ADAS cấp độ 2, tăng tốc 100km chỉ 7,9 giây, chạy xa tới 510km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hyundai vừa áp dụng mô hình thuê pin Battery-as-a-Service (BaaS) cho mẫu Creta Electric, kéo giá khởi điểm xuống mức chỉ 303 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giằng co, chờ quyết định của Fed.

Rẻ hơn xe điện, xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị nổi bật cạnh tranh Honda Vision, Yamaha Janus

Rẻ hơn xe điện, xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị nổi bật cạnh tranh Honda Vision, Yamaha Janus

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc đến từ Ấn Độ đang thu hút sự chú ý khi sở hữu loạt trang bị nổi bật, mức giá cạnh tranh và được xem là đối thủ tiềm năng của Honda Vision, Yamaha Janus.

Tỷ giá USD hôm nay 8/7: Tín hiệu vui từ thị trường ngoại tệ- đồng Đô la Mỹ phục hồi trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 8/7: Tín hiệu vui từ thị trường ngoại tệ- đồng Đô la Mỹ phục hồi trở lại

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 8/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 8/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm sâu

Giá bạc hôm nay 8/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm sâu

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm mạnh xuống vùng 61- 62 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, động cơ Bosch 2.000W, quãng đường khoảng 100 km mỗi lần sạc cùng nhiều trang bị thực dụng cho đô thị.

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - SUV mới không chỉ có kích thước vượt trội hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V còn gây ấn tượng với ngoại hình cơ bắp cùng động cơ tăng áp mạnh mẽ.

Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách

Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện có giá bán cạnh tranh, phạm vi hoạt động gần 400km cùng loạt trang bị vượt tầm giá.

Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam giá chỉ 13,8 triệu đồng động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng lái

Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam giá chỉ 13,8 triệu đồng động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng lái

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện Honda thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1.200W cùng quãng đường khoảng 80km/lần sạc, là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc dưới 15 triệu đồng.

Xem nhiều

Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam giá chỉ 13,8 triệu đồng động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng lái

Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam giá chỉ 13,8 triệu đồng động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng lái

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện Honda thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1.200W cùng quãng đường khoảng 80km/lần sạc, là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc dưới 15 triệu đồng.

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao

Giá cả thị trường
Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Yamaha giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, có phanh ABS, rẻ như Vision

Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Yamaha giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, có phanh ABS, rẻ như Vision

Giá cả thị trường
Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách

Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.