Lý do sedan hạng B Toyota Vios, Hyundai Accent giảm giá sốc, rẻ hơn cả xe hạng A
GĐXH - Loạt sedan hạng B ăn khách như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City đua nhau giảm giá khi nhu cầu của người dùng giảm.
Sedan hạng B giảm giá sốc
Hiện 3 mẫu sedan hạng B ăn khách như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City đã tung ra 1 loạt ưu đãi để phục hồi doanh số, khiến giá xe hạng B thậm chí còn rẻ hơn cả Kia Morning hay Hyundai Grand i10.
Cụ thể, Hyundai Accent đang là mẫu xe nhận ưu đãi lớn nhất từ thương hiệu Hàn Quốc. Khách hàng sẽ được ưu đãi đến 89 triệu đồng khi mua các phiên bản Hyundai Accent trong tháng 7/2026. Đây là lần đầu tiên có một mẫu sedan hạng B ưu đãi đến gần 100 triệu đồng ở Việt Nam.
Hyundai Accent là sedan hạng B, nhưng giá hiện tại hơn xe hạng A như Hyundai Grand i10 nên người dùng được hưởng lợi khá nhiều từ việc hãng tung ưu đãi lớn thời điểm này.
Với Toyota Vios, hãng xe Nhật Bản cũng nâng ưu đãi cho khách hàng từ giảm 50% lên 100% lệ phí trước bạ. Mức quy đổi mà khách hàng "bỏ túi" khi mua 3 phiên bản Toyota Vios là 46 - 54,5 triệu đồng.
Tương tự, 3 phiên bản Honda City cũng nhận ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ và người dùng sẽ tiết kiệm cao nhất đến 56 triệu đồng.
Sau ưu đãi, loạt sedan hạng B có giá thậm chí còn rẻ hơn cả xe hạng A như Hyundai Grand i10. Đơn cử như Hyundai Accent 1.5 MT sau ưu đãi chỉ còn 350 triệu đồng, Honda City G chỉ có giá 450 triệu đồng, Toyota Vios có giá khoảng 410 triệu đồng. Trong khi nếu như muốn mua KIA Morning GT-Line, người dùng phải bỏ ra 469 triệu đồng, còn Hyundai Grand i10 bản sedan 1.2 AT (Đặc biệt) và hatchback 1.2 AT (Đặc biệt) có giá 435 và 455 triệu đồng.
Lý giải nguyên do sedan hạng B giảm giá
Sedan hạng B là phân khúc dễ tiếp cận nhất với người tiêu dùng Việt Nam suốt hơn 2 thập kỷ qua. Trong đó, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent vẫn là những mẫu xe bán chạy nhất.
Ba dòng xe kể trên không chỉ được khách hàng yêu thích mà dân chạy dịch vụ taxi lựa chọn hàng đầu. Không gian rộng rãi, động cơ vận hành tiết kiệm và trang bị đủ dùng luôn giúp sedan hạng B thống trị thời gian dài. Dù vậy, khi thị hiếu tiêu dùng thay đổi, những chiếc sedan hạng B cũng không tránh khỏi quy luật bị "đào thải". Xu hướng chọn mua sedan dần được thay thế bằng các dòng SUV/CUV, bán tải ở Việt Nam.
Nhìn chung, nếu muốn không tồn kho quá nhiều xe và đua doanh số trong năm nay, việc giảm giá sâu với các sedan hạng B là điều không thể tránh khỏi. Nhờ đó, người tiêu dùng được hưởng lợi khi đã tiết kiệm chi phí lăn bánh khi mua.
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