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Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng, quy hoạch?

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng, quy hoạch?

Thứ năm, 14:00 09/07/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm dấy lên những dự báo về một chu kỳ biến động mới của thị trường bất động sản. Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), để làm rõ những xu hướng đáng chú ý này.

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng? - Ảnh 1.Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

GĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng? - Ảnh 2.Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng? - Ảnh 3.Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.

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Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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