Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng, quy hoạch?
GĐXH - Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm dấy lên những dự báo về một chu kỳ biến động mới của thị trường bất động sản. Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), để làm rõ những xu hướng đáng chú ý này.
Ô tô điện giá 200 triệu đồng ở Việt Nam: Giá rẻ nhưng người mua vẫn cân nhắc?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện có giá trên dưới 200 triệu đồng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, trong đó, Nano S05 và Bestune Xiaoma đang là những ô tô có giá rẻ nhất thị trường.
Cạnh tranh Vision, xe ga 110cc của Honda giá chỉ 30 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệuGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga sử dụng động cơ 110cc ngang với Honda Vision, nhưng mẫu xe mới này lại có ngoại hình ấn tượng hơn ‘Tiểu SH’ khi sở hữu thiết kế đậm chất thể thao.
Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn trơn các thương hiệu gần như vẫn giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua trong khi giá thế giới có dấu hiệu khởi sắc.
Giá bạc hôm nay 9/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bốc hơi gần 2 triệu đồng/kg so với giá bán sáng quaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 9/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 60 triệu đồng/kg.
Tỷ giá USD hôm nay 9/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen chững giáGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 9/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Vì sao giá lăn bánh Honda City giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7/2026 giúp rẻ hơn cả xe hạng A Hyundai Grand i10.
iPhone Pro Max giá chỉ từ 13,9 triệu đồng đáng mua nhất: Chọn iPhone 13 Pro Max hay iPhone 16 Pro Max?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max sở hữu màn hình lớn, thời lượng pin bền bỉ và hiệu năng đỉnh cao nên dù đã cũ nhưng vẫn đáng mua nhất năm 2026 mà bạn không nên bỏ qua.
Cạnh tranh Kia Seltos, Hyundai Creta điện giá chỉ 303 triệu đồng ADAS cấp độ 2, tăng tốc 100km chỉ 7,9 giây, chạy xa tới 510km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia MorningGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hyundai vừa áp dụng mô hình thuê pin Battery-as-a-Service (BaaS) cho mẫu Creta Electric, kéo giá khởi điểm xuống mức chỉ 303 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giằng co, chờ quyết định của Fed.
Rẻ hơn xe điện, xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị nổi bật cạnh tranh Honda Vision, Yamaha JanusGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc đến từ Ấn Độ đang thu hút sự chú ý khi sở hữu loạt trang bị nổi bật, mức giá cạnh tranh và được xem là đối thủ tiềm năng của Honda Vision, Yamaha Janus.
Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm caoGiá cả thị trường
GĐXH - SUV mới không chỉ có kích thước vượt trội hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V còn gây ấn tượng với ngoại hình cơ bắp cùng động cơ tăng áp mạnh mẽ.