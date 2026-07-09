Tỷ giá USD hôm nay 9/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen chững giá

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD sau một vài biến động, vẫn tiếp tục duy trì được sự ổn định so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chỉ số USD Index (DXY) phiên mới nhất dù giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở mức 101,07 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR tăng 0,12%, lên mức 1,1425 USD. Đồng bảng Anh tăng 0,37%, lên mức 1,3401 USD sau khi chạm đỉnh cao nhất trong ba tuần ở mức 1,341 USD. Đồng yên Nhật tăng 0,23% so với đồng USD, lên 162,46 yên/USD.

Đồng USD giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong khoảng một tuần, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất sau khi biên bản họp tháng 6 cho thấy các nhà hoạch định chính sách còn lo ngại về lạm phát. Thị trường cũng nâng dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 7 và tháng 9. Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu gần mức thấp nhiều thập kỷ, còn đồng EUR, bảng Anh và đô la New Zealand đều tăng giá so với USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 9/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà giữ ổn định so với phiên trước, ở vùng 25.206 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ 4 đồng so với phiên trước, hiện ở mức 23.996 đồng mua vào và 26.416 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 9/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 9/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 9/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,081-26,471 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 6 đồng chiều mua vào và tăng 5 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.043 - 26.471 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,111 - 26,471 đồng/USD, đã tăng 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 9/7/2026, khảo sát lúc 08h22 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.501 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.601 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 9/7, tăng tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,273.21-30,816.51 đồng/EUR, giá đã tăng 52 đồng chiều mua vào và tăng 54 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.491-30.901 đồng/EUR, đã tăng 44 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,535-30,943 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 48 đồng chiều mua vào và tăng 47 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 9/7/2026, khảo sát lúc 08h27 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.005 và bán ra là 30.105 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giảm 7 đồng chiều mua vào và giảm 8 đồng chiều bán ra so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.23-167.01 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên đã giảm xuống mức 156,84-166,84 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen tiếp tục giảm mạnh xuống vùng 157.46-167.15 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 8/7: Tín hiệu vui từ thị trường ngoại tệ- đồng Đô la Mỹ phục hồi trở lại GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 8/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.