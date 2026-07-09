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Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?

Thứ năm, 10:09 09/07/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn trơn các thương hiệu gần như vẫn giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua trong khi giá thế giới có dấu hiệu khởi sắc.

Giá vàng hôm nay 9 / 7: Cập nhật giá vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu , Doji - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giằng co, chờ quyết định của Fed.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 9 / 7: Cập nhật giá vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu , Doji - Ảnh 2.

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn giảm từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/7, giá vàng miếng SJC không thay đổi so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 144,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đứng im ở chiều mua nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức niêm yết ở cuối phiên trước, giao dịch ở mức 144,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 8/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 8/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 8/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới có sự hồi phục khi vượt lên trên 4.069 USD/ounce.

Tính tới 22h30 ngày 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm sâu về mức 4.027 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu thô, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD tăng cao, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước rủi ro từ eo biển Hormuz.

Giá vàng dao động trong giai đoạn đầu tuần từ 4.040 USD đến 4.180 USD, giữ kim loại này trên vùng 4.000 USD/ounce nhưng vẫn nằm dưới vùng kháng cự 4.200 USD/ounce.


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