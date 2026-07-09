Giá bạc hôm nay 9/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bốc hơi gần 2 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 9/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 60 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 9/7
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Quý nối dài đà giảm. Giá bạc mở phiên sáng nay đã tụt xuống vùng 60,453 triệu đồng/kg, tương đương 2,267 triệu đồng/lượng. Giảm tiếp 1,52 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua (61,973 triệu đồng/kg, tương đương 2,324 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat cũng tiếp tục có sự điều chỉnh giảm khoảng 1,867 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (62,080 triệu đồng/kg, tương đương 2,323 triệu đồng/lượng). Tại bảng giá cập nhật lúc 8h37 phút sáng nay, giá tụt xuống vùng 60,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,258 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank - SBJ
Giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ sáng nay cũng bốc hơi khoảng 2,16 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua. Giá bán niêm yết tại khung giờ 08h30 phút sáng nay sụt xuống vùng 60,160 triệu đồng/kg, tương đương 2,256 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua còn đang duy trì ở vùng 62,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,337 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 9/7 cũng nối dài đà giảm những ngày qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,264 triệu đồng/lượng và khoảng 11,320 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn đang duy trì ở vùng 2,324 triệu đồng/lượng và khoảng 11,620 triệu đồng/5 lượng.
Hôm nay hầu hết các hệ thống bạc trong nước tiếp tục giảm sâu, mức giảm dao động từ 1,5-2 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua. Sau đà đi ngang cuối tuần trước, giá bạc tuần này lại trượt giá, xuống vùng 60 triệu đồng/kg. Trước đó giá bán chỉ loanh quanh trong vùng 61-62 triệu đồng/kg, thậm chí suốt nhiều tuần qua, giá bạc không bật qua được ngưỡng 65 triệu đồng/kg cho thấy đà suy yếu mạnh của thị trường bạc hiện nay.
Giá bạc thế giới
Trên thị trường thế giới, giá bạc cũng ảm đạm không kém, giá bạc tại phiên mới nhất đã sụt xuống vùng 57-58 USD/ounce. Mức giá này cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
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