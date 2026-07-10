MPV cũ 7 chỗ trong tài chính 400 triệu đồng: Chọn Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova?

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Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao GĐXH - SUV mới không chỉ có kích thước vượt trội hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V còn gây ấn tượng với ngoại hình cơ bắp cùng động cơ tăng áp mạnh mẽ.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander số sàn

Mitsubishi Xpander số sàn.





Mitsubishi Xpander 1.5AT 2019 hiện có giá 395 triệu đồng, người dùng sẽ có xe 7 chỗ số tự động dễ dàng di chuyển trong thành phố.

Đánh giá MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Theo đó, Mitsubishi Xpander 1.5 MT 2021 trên thị trường xe cũ đã lăn bánh 75.000 km được rao bán với giá 415 triệu đồng. Đời xe tương đối cao, nhưng người dùng phải chấp nhận phiên bản số sàn. Đương nhiên, với dân kinh doanh dịch vụ thì số sàn không phải vấn đề, nhưng người dùng gia đình giờ đây không mấy ai chọn.

MPV 7 chỗ Toyota Innova 2.0G

Toyota Innova 2.0G là lựa chọn hấp dẫn.





Toyota Innova 2.0G 2016 giá 425 triệu đồng là chiếc xe được người dùng yêu thích. Tuy nhiên, với tuổi đời 10 năm thì đây vẫn là lựa chọn phải cân nhắc dù Toyota Innova 2.0G là phiên bản số tự động, rộng rãi với 8 chỗ ngồi.

Đánh giá MPV 7 chỗ Toyota Innova 2.0G

Đã lăn bánh 10 năm tuổi, vấn đề bảo dưỡng sẽ tốn kém chi phí và động cơ 2.0L của xe có mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn các mẫu xe 7 chỗ khác.

Nếu không phải là tín đồ của các mẫu xe xuất xứ Nhật Bản, thì đây là những dòng xe Hàn Quốc được người dùng Việt khuyên chọn.

MPV 7 chỗ KIA Carens số sàn

KIA Carens số sàn.





KIA Carens 1.5G MT Deluxe 2024 là một trong những chiếc xe đáng cân nhắc hàng đầu với mức giá 430 triệu đồng.

Đánh giá MPV 7 chỗ KIA Carens số sàn

Xe sở hữu thiết kế mới từ trong ra ngoài, vận hành ấn tượng và nhiều tiện nghi.

Tuy nhiên, khi chấp nhận lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn này, người dùng sẽ phải đánh đổi bởi hộp số sàn.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer đời 2022 đang được rao bán với giá khoảng trên 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Hyundai Stargazer Đặc biệt 1.5 AT 2022 có giá 415 triệu đồng sẽ phù hợp với người dùng thích một mẫu xe số tự động đời mới.

Đánh giá MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Xe không nổi bật về thiết kế, nhưng độ rộng rãi thì đang được đánh giá cao hàng đầu phân khúc.