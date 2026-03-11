Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/3/2026 tăng mạnh ở vàng SJC và nhẫn trơn.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 184,4-187,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h15, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tới cuối giờ chiều ngày 10/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 182,8-185,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 183,3-186,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.215 USD/ounce, tăng tới 120 USD.
Trên thế giới, tới 23h ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.217 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.220 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 10/3 cao hơn khoảng 20,4% (tương đương tăng 882 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 165,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 10/3.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng mạnh và vượt ngưỡng cản quan trọng 5.200 USD/ounce trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có tín hiệu không còn quá mất kiểm soát. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn tăng nhanh.
Vàng tăng giá trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt và hiện ở quanh ngưỡng 85-90 USD/thùng sau khi vọt lên ngưỡng 118 USD/thùng trong phiên liền trước. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có dấu hiệu bớt mất kiểm soát khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu về khả năng kết thúc.
