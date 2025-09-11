Giá vàng hôm nay 11/9: Vàng nhẫn BTMC, Doji giảm, vàng miếng SJC ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn các thương hiệu giảm, vàng miếng SJC chịu thêm áp lực sau thông tin xử lý 'không khoan nhượng' hành vi thao túng thị trường vàng,
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h20, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,5-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h20, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h20, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.637,6 USD/ounce, tăng 5,4 USD so với một ngày trước.
Tới 20h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.642 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.684 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 10/9 cao hơn 38,7% (tương đương tăng 1.017 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 116,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối giờ chiều 10/9.
