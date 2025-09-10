Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng tùy thương hiệu sau 1 ngày tăng sốc.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,5-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128-131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,2-131,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 9/9, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,3-130,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,3-131,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 0h15 ở ngưỡng 3.642,3 USD/ounce, tăng 4,5 USD.
Tới 20h ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.650 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.685 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 9/9 cao hơn khoảng 39% (tương đương 1.025 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 117 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 9/9.
Giá vàng trên sàn New York tối 9/9 (giờ Việt Nam) tiếp tục xu hướng đi lên và đang ở đỉnh cao mới nhờ các yếu tố cơ bản và kỹ thuật tích cực thúc đẩy nhu cầu mua vào của các nhà đầu tư và nhà đầu cơ.
GĐXH - Mặc dù giá vàng tiếp tục nhỉnh nhưng ghi nhận tại một số cửa hàng vàng cho thấy, hoàn toàn không có cảnh người dân xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ để mua bằng được vàng.
GĐXH - Xe ga 150cc phù hợp khiến khách hàng mức tài chính eo hẹp hoàn toàn có thể gạt bỏ những cái tên như Honda SH hay Vision để thay thế bằng cái tên mới có trang bị cực chất, trong khi giá bán lại rất rẻ.
GĐXH - Xe hatchback hạng B của Hyundai xịn hơn Grand i10, giá 236 triệu đồng át vía Kia Morning.
GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trang đội giá cao gần như đã không còn.
GĐXH - Xe máy điện của Yamaha đang tiếp tục giảm tới gần 20 triệu đồng đi xa tới 144km, thiết kế đẹp mắt, động cơ êm ái, vận hành thông minh.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh tới 700.000 đồng/lượng theo đà thế giới.
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất đang nhận được chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp mẫu SUV này nắm được lợi thế lớn để cạnh tranh với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hà Đông cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm sáp nhập.
GĐXH - Xe ga 160cc được đánh giá trang bị xịn hơn cả Honda Air Blade và Vario vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 38,5 triệu đồng.
GĐXH - Sau những chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9, các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ tiếp tục tung thêm nhiều chương trình giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng nhằm thúc đẩy tiêu dùng và người tiêu dùng thoải mái chi tiêu từ nay đến Tết Trung thu.
