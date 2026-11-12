Honda CR-V ra mắt phiên bản mới giá 528 triệu đồng có gì đặc biệt?

Giá xe Suzuki Fronx giảm sốc tới 90 triệu đồng, SUV cỡ nhỏ rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx từng được kỳ vọng sẽ kéo doanh số thương hiệu Nhật Bản ở Việt Nam, nhưng mẫu xe này lại liên tục phải giảm giá để không rơi vào top xe bán ế.

Honda CR-V ra mắt phiên bản mới có gì đặc biệt?

Honda CR-V All-Round Glory Edition 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mẫu SUV hạng C này được phân phối với một cấu hình duy nhất, tập trung nâng cấp các trang bị tiện nghi và công nghệ nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung. So với những phiên bản khác, Honda CR-V All-Round Glory Edition 2027 vẫn duy trì thiết kế ngoại thất quen thuộc và hệ truyền động hybrid 2.0L nhưng được bổ sung một số tính năng đáng chú ý như nội thất màu nâu, sạc điện thoại không dây công suất 50W, cốp điện điều khiển bằng chân và camera toàn cảnh.

Về thiết kế, Honda CR-V All-Round Glory Edition gần như giữ nguyên diện mạo của mẫu CR-V hiện đang được phân phối. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình khiên đa giác, được trang trí bằng các chi tiết mạ crôm, kết hợp cụm đèn pha thanh mảnh ở hai bên tạo nên diện mạo hiện đại và dễ nhận diện. Trong khi đó, khu vực phía sau sử dụng cụm đèn hậu LED thiết kế hình chữ L cùng hệ thống ống xả kép bố trí đối xứng hai bên, góp phần tăng vẻ thể thao cho mẫu SUV Nhật Bản.

Honda CR-V All-Round Glory Edition gần như giữ nguyên diện mạo của mẫu CR-V hiện đang được phân phối.

Kích thước tổng thể của Honda CR-V All-Round Glory Edition lần lượt là 4.703 mm chiều dài, 1.866 mm chiều rộng và 1.680 mm chiều cao. Tùy theo cấu hình trang bị, chiều cao xe có thể đạt 1.683 mm hoặc 1.690 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 2.701 mm, hứa hẹn mang đến không gian cabin tương đối rộng rãi cho cả hai hàng ghế.

Bên trong cabin, Honda CR-V All-Round Glory Edition sở hữu thiết kế khoang lái bao quanh người điều khiển, kết hợp các màn hình kỹ thuật số nhằm tăng tính hiện đại. Xe được trang bị cụm đồng hồ LCD kích thước 10,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, tích hợp hệ thống kết nối thông minh Honda Connect 4.0. Nền tảng này hỗ trợ các tính năng kết nối và tương tác thông minh, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng những tiện ích giải trí và điều khiển trên xe.

CR-V All-Round Glory Edition sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L

Đáng chú ý, phiên bản All-Round Glory Edition được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi so với cấu hình trước đó. Khoang nội thất có thêm tùy chọn phối màu nâu, tạo cảm giác sang trọng và ấm cúng hơn. Hệ thống sạc điện thoại không dây công suất 50W cũng là điểm nâng cấp đáng quan tâm, cho phép nạp năng lượng cho các thiết bị tương thích nhanh chóng mà không cần sử dụng dây cáp.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa hậu đóng mở tự động bằng thao tác đá chân và hệ thống camera toàn cảnh, hỗ trợ người lái quan sát khu vực xung quanh khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp. Những bổ sung này giúp Honda CR-V All-Round Glory Edition trở nên thực dụng hơn, đặc biệt đối với nhóm khách hàng gia đình.

CR-V All-Round Glory Edition sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L và một mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 150 mã lực, trong khi mô-tơ điện đạt công suất tối đa 184. Hệ thống truyền động được kết hợp với hộp số E-CVT, hướng đến khả năng vận hành êm ái và tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Giá Honda CR-V All-Round Glory Edition

Theo Nhịp sống thị trường, Honda CR-V All-Round Glory Edition tại thị trường Trung Quốc với giá bán 137.900 Nhân dân tệ (tương đương 528,82 triệu đồng).

Tại Việt Nam, giá xe Honda CR-V cập nhật tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 1 tỷ 039 triệu đến 1 tỷ 250 triệu đồng tùy phiên bản.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.