Tỷ giá USD hôm nay 10/11: Chênh lệch giá bán USD 'chợ đen' và khối ngân hàng không nhiều, có nên mua USD lúc này?

Những 'khung giờ vàng' săn đồ mẹ và bé giá tốt tại AEON, Co.opmart, GO! GĐXH - Tháng 11/2026, nhiều hệ thống bán lẻ triển khai chương trình kích cầu mua sắm, trong đó có các ưu đãi đáng chú ý dành cho nhóm hàng mẹ và bé.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,62%, hiện ở mức 101,68 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,64%, lên 1,1213 USD; đồng GBP tăng 0,60%, lên 1,3429 USD; trong khi USD giảm 0,41% so với đồng JPY, xuống 157,89 yên/USD. Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro cũng tăng mạnh, so với đồng USD, đồng AUD tăng 0,95% và NZD tăng 1,54%. Giới đầu tư đang chờ báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ, dự kiến tăng 0,3%, trong khi thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 82%.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,68 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR tăng nhẹ.

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai khi lo ngại xung đột Mỹ - Iran leo thang dịu bớt, thúc đẩy nhà đầu tư chuyển vốn sang các tài sản rủi ro. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng Mỹ tấn công Iran ở mức rất thấp nếu các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được duy trì đã cải thiện tâm lý thị trường, đồng thời làm suy giảm sức hấp dẫn của USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Giá dầu Brent cũng giảm gần 6%, xuống 92,57 USD/thùng; chứng khoán Phố Wall đồng loạt phục hồi, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 10/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm 5 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.610 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.380 đồng mua vào và 26.840 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 10/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 10/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 10/11/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,350-25,760 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.329-25.774 đồng/USD, đã giảm 6 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,385-25,765 đồng/USD, đã giảm 15 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 10/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h53 không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.784 đồng và bán ra là 25.884 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 10/11, tăng giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,969.67-29,445.52 đồng/EUR, đã tăng 175 đồng chiều mua vào và tăng 184 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.157-29.467 đồng/EUR, đã tăng 164 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,131-29,540 đồng/EUR, đã tăng 151 đồng chiều mua vào và tăng 161 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.82-166.55 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 156,84-166,84 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.36-167.2 đồng, tăng so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi mua USD lúc này?

Ngày thứ ba, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh giảm nhẹ sau khi đi ngang phiên đầu tuần. Tại thị trường trong nước, giá USD khối ngân hàng giảm nhẹ và thị trường tự do chững giá.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế mà còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước biến động cùng chiều. Người mua cần thận trọng, tránh chạy theo những biến động ngắn hạn.

Với nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, người mua nên xác định số tiền cần thiết, thời điểm sử dụng và cân nhắc chia nhỏ giao dịch nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ. Đồng thời, nên so sánh giá bán giữa các ngân hàng để lựa chọn mức tỷ giá phù hợp.

Đối với người mua USD nhằm đầu tư kiếm lời, rủi ro càng cần được cân nhắc kỹ. Nếu mua ở vùng giá cao nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua – bán.