Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng hay giảm? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá bán lên 141,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn đứng giá, duy trì mức bán ra 140,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được điều chỉnh hạ 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều

Mở cửa phiên giao dịch 11/11, vào lúc 9h32', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg tại TPHCM ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ vẫn duy trì mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 136,7-140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn SJC cao hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng, còn giá mua vào đắt hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Tới 9h37', giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ được điều chỉnh giảm xuống mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay. Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 135,2-139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được điều chỉnh hạ 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, về mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h16 ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay theo Kitco ở mức 4.033,3 USD/ounce (mua vào) và 4.035,3 USD/ounce (bán ra).

Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới có thời điểm lên quanh 4.125 USD/ounce, sau đó liên tục giảm mạnh, xuống vùng 4.013 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ.

Lúc 22h ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.040 USD/ounce, giảm 101 USD/ounce, tương đương giảm 2,45%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.049 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,8%, tương ứng 295 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 10/11.