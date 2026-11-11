Suzuki ra mắt xe ga giá 54 triệu đồng thiết kế ấn tượng sang hơn Honda SH Mode, 7 màu đẹp long lanh

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Suzuki ra mắt xe ga thiết kế ấn tượng sang hơn Honda SH Mode, 7 màu đẹp long lanh

Nex 2027 tại thị trường Campuchia.

Mới đây, Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Nex 2027 tại thị trường Campuchia.

Theo nhà sản xuất, Suzuki Nex 2027 vẫn có các điểm hấp dẫn sau: Thiết kế mới logo 3D với phong cách thiết kế sang trọng cuốn hút; tem đầu xe nổi bật bằng chữ B đặc trưng của Khmer, tem bên hông hoạ tiết ngôi đền lịch sử của Campuchia, phía sau xe đã được trang trí dán mới, màu sắc đẹp hợp với xe…

Suzuki Nex 2027 được thiết kế với sự chăm chút tối đa về cả mặt thẩm mỹ

Suzuki Nex 2027 được thiết kế với sự chăm chút tối đa về cả mặt thẩm mỹ và chất lượng, tập trung vào công suất động cơ mạnh mẽ, tốc độ cao, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, khởi động dễ dàng và hình dáng thời trang, nhỏ gọn.

Suzuki Nex mới còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key

Nex mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.850 mm x 665 mm x 1.035 mm, chiều dài cơ sở 1.235 mm, khoảng sáng gầm xe 135 mm, chiều cao yên 735 mm, trọng lượng 87 kg và dung tích bình xăng 3,5 lít.

Các tính năng hiện đại xuất hiên trên Nex 2027 bao gồm: Đèn pha LED hiện đại có khả năng chiếu sáng tối ưu vào ban đêm, bảng đồng hồ analog truyền thống nhưng hiển thị rõ ràng các thông số.

Nex 2027 cũng sở hữu cổng sạc USB

Suzuki Nex mới còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key có khả năng kết nối với ứng dụng điện thoại thông minh để khởi động xe, tìm kiếm cũng như định vị. Ngoài ra, Nex 2027 cũng sở hữu cổng sạc USB điện lợi đáp ứng nhu cầu từ sạc điện thoại từ khách hàng.

Hệ thống khung gầm trên Nex 2027 khá đơn giản với hệ thống treo trước dạng ống lồng và giảm xóc lò xo phía sau. Xe lăn bánh trên bộ mâm đúc với phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.

Hệ thống khung gầm trên Nex 2027 khá đơn giản

Suzuki Nex 2027 được trang bị hệ thống máy tính ECM, đóng vai trò rất quan trọng trong việc giám sát và điều khiển mọi bộ phận hoạt động của động cơ, đặc biệt là kiểm soát ISC và mức tiêu thụ nhiên liệu, giúp động cơ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và chạy nhanh hơn.

Suzuki Nex 2027 được trang bị hệ thống máy tính ECM

Về vận hành, Suzuki Nex 2027 sử dụng động cơ 4 thì, SOHC, 2 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 112,7cc. Xe được trang bị hệ thống đánh lửa điện tử nhạy bén cùng hệ thống khởi động cần đạp và điện.

Giá xe ga Suzuki Nex 2027 liệu có đủ sức cạnh tranh Honda SH, SH Mode?

Theo ghi nhận, Suzuki Nex 2027 đã được mở bán tại đại lý với 7 màu sắc mới cùng đồ họa ấn tượng cho khách hàng lựa chọn. Mức giá được công bố chỉ từ 2.100 Đô la (tương đương khoảng 54 triệu đồng).

Đặt giả thuyết nếu mẫu xe Suzuki Nex được đưa về thị trường Việt Nam trong thời gian tới, đây chắc chắn sẽ là một nhân tố gây bão trong phân khúc xe tay ga tầm giá 50 - 60 triệu đồng.

Với mức giá quy đổi chỉ khoảng 54 triệu đồng, Suzuki Nex sẽ trực tiếp đe dọa sự thống trị của Yamaha NVX 155 hay Honda Vario 160, đồng thời tạo ra áp lực cực lớn lên Honda SH 125i/160i vốn có giá bán đắt đỏ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu gia nhập thị trường Việt Nam, Suzuki Nex cũng phải đối mặt với không ít thách thức lớn. Rào cản lớn nhất chính là yếu tố thương hiệu khi Suzuki Nex vẫn chưa có độ nhận diện phủ sóng mạnh mẽ như các ông lớn Nhật Bản Honda hay Yamaha. Bên cạnh đó, hệ thống đại lý, dịch vụ bảo dưỡng và nguồn cung phụ tùng thay thế hạn chế cũng sẽ là điểm khiến nhiều khách hàng Việt cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Dù vậy, nếu có một mức giá phân phối hợp lý cùng chính sách bảo hành hậu mãi uy tín, Suzuki Nex hoàn toàn đủ sức tạo nên một làn gió mới tươi trẻ và đầy cạnh tranh trên thị trường xe máy Việt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.