Giá xe Honda Future tại đại lý giảm mạnh, xe số cao cấp thiết kế sang trọng, siêu tiết kiệm xăng

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Giá xe Honda Future tại đại lý giảm mạnh

Honda đã ra mắt Future 125 FI 2026

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Honda đã ra mắt Future 125 FI 2026 mới tại Việt Nam. Xe được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt cùng mức giá lần lượt là 30,6 triệu, 31,8 triệu và 32,3 triệu đồng.

Hiện giá xe Honda Future ở đại lý chỉ từ 31 triệu đồng, chênh rất ít so với giá niêm yết. Đây có thể coi là mức chênh thấp nhất của Future trong nhiều năm gần đây.

Bảng giá xe Honda Future

Bảng giá xe Honda Future 125 Fi tháng 11/2026 Mẫu xe mới (ĐVT: đồng) Giá xe Honda Future 2026 tại TPHCM Giá đề xuất Giá đại lý Tiêu chuẩn 30.622.909 31.000.000 Cao cấp 31.801.091 32.000.000 Đặc biệt 32.292.000 32.500.000 Giá xe Future 2026 tại Hà Nội Giá đề xuất Giá đại lý Tiêu chuẩn 30.622.909 31.000.000 Cao cấp 31.801.091 32.000.000 Đặc biệt 32.202.000 33.000.000

Honda Future có gì để cạnh tranh?

Theo Tạp chí Thời trang vàng, va mắt lần đầu vào năm 1999, Honda Future đã trở thành biểu tượng của sự lịch lãm, mạnh mẽ và bền bỉ. Dù thị trường xe máy liên tục đổi mới với sự xuất hiện của nhiều dòng xe tay ga hiện đại, Future vẫn giữ vững vị thế là lựa chọn hàng đầu của người Việt yêu thích sự tinh tế và cao cấp ở dòng xe số.





Future 125 FI 2026 mang đến diện mạo mới sang trọng

Future 125 FI 2026 mang đến diện mạo mới sang trọng, hiện đại cùng những tinh chỉnh tinh tế về màu sắc và thiết kế, hứa hẹn tiếp tục chinh phục người dùng bằng sự hoàn thiện vượt trội.

Về thiết kế, Future 125 FI 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách sang trọng và hiện đại. Logo 3D “Future”, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ô tô, hệ thống đèn LED và các chi tiết mạ crôm tinh tế góp phần tạo nên diện mạo đẳng cấp cho mẫu xe.

Future 125 FI 2026 được giới thiệu ba màu xe mớ

Future 125 FI 2026 được giới thiệu ba màu xe mới cùng phối màu chi tiết ốp khe gió/ cánh gió trên 2 phiên bản Đặc biệt và phiên bản Cao cấp mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và thu hút hơn.

Ở phiên bản Đặc biệt, màu bạc đen xám mới theo tông sáng phối cùng ốp khe gió màu xám đậm tăng thêm vẻ cuốn hút và thời thượng, giúp tổng thể xe trở nên nổi bật vẻ cao cấp.





Phiên bản Cao cấp với phối màu mới đỏ đen trắng và xám đen xanh mang sự biến hóa các chi tiết màu sắc thú vị giúp định hình phong cách rõ nét hơn cho đa dạng đối tượng khách hàng, hướng đến hình ảnh trẻ trung.

Về tiện ích, Future 125 FI 2026 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng khi vận hành, tăng khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn. Ổ khóa đa năng 4 trong 1 tích hợp khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng.

Hộc đựng đồ dưới yên có dung tích lớn

Hộc đựng đồ dưới yên có dung tích lớn, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Sở hữu khối động cơ 125cc danh tiếng của Honda, Future 125 FI 2026 tiếp tục khẳng định khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, với mức tiêu thụ chỉ 1,47 lít/100km.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.

Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.