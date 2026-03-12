Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn tăng khoảng 200.000 đồng sau khi đã tăng mạnh trong phiên liền trước.

Đến 9h23' ngày 12/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 183,3-186,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng nay, giao dịch ở mức 183-186 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/3, giá vàng miếng SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 182,8-185,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 182,5-185,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji cũng được điều chỉnh giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 182,8-185,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 11/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 11/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 183,9-186,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 183,5-186,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 11/3 ở mức 27.190 đồng/USD (mua) và 27.240 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay phiên châu Á thiếu động lực tăng, giao dịch ở mức 5.163 USD/ounce, giảm gần 70 USD so với mức đóng cửa hôm qua.

Trên thế giới, tới 20h ngày 11/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.172 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.184 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/3 cao hơn khoảng 19,3% (tương đương tăng 837 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 164,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 23 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế quay đầu giảm sau khi giới đầu tư đón nhận một tín hiệu mới từ Mỹ. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông leo thang. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn treo cao.



