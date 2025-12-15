Mới nhất
Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ra sao?

Thứ hai, 10:40 15/12/2025
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay 15 / 12: Cập nhật giá vàng SJC , Doji , Phú Qúy , Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 14/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong tuần tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 15 / 12: Cập nhật giá vàng SJC , Doji , Phú Qúy , Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 2.

Vàng nhẫn tăng mạnh so với cuối tuần trước.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 154,8-156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155,3-156,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Đầu giờ sáng 15/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,2-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt cuối tuần qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay giữ nguyên mức kết tuần qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 13/12, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, vọt lên 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 154,5-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi lên. Lúc 8h49' ngày 15/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.320,8 USD/ounce, tăng 22,1 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 15/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 138,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

