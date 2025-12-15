Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với cuối tuần trước.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 154,8-156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155,3-156,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.
Đầu giờ sáng 15/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,2-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt cuối tuần qua.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay giữ nguyên mức kết tuần qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngày 13/12, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, vọt lên 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 154,5-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi lên. Lúc 8h49' ngày 15/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.320,8 USD/ounce, tăng 22,1 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 15/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 138,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Xe máy điện giá 17,8 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha sẽ khuấy đảo thị trường?Giá cả thị trường - 10 phút trước
GĐXH - Xe máy điện phong cách cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại giúp Honda Mono trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện tầm trung, đặc biệt với học sinh – sinh viên và người dùng nữ.
Giá nhà phố thương mại tại quận Ba Đình cũ: Giảng Võ hay Ngọc Hà, khu nào đang dẫn đầu xu hướng?Giá cả thị trường - 24 phút trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng thiết kế sang trọng, rộng rãi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV 7 chỗ vừa chính thức lộ diện với loạt trang bị hướng thẳng vào nhóm khách hàng gia đình: Tuỳ chọn 5 hoặc 7 chỗ, linh hoạt hệ thống truyền động và mức giá khởi điểm chỉ từ 238 đồng.
Xe ga 150cc giá 22 triệu đồng đẹp hiện đại, dáng khỏe hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150c có giá rẻ ngang ngửa các mẫu xe số như Honda Wave Alpha hay RSX là ưu thế cực lớn, giúp mẫu xe tay ga ‘bình dân’ mới dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng hơn so với Vision và SH Mode.
Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 14/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong tuần tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.
SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng của Kia, dáng thể thao, độ an toàn sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đang 'gây bão' ở Trung QuốcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Kia Stonic 2026 vẫn thể hiện rõ phong cách thể thao đặc trưng và được hoàn thiện tốt hơn đáng kể so với đời trước.
Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn hẳn VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá siêu rẻ khiến nhiều cái tên đình đám như Honda Air Blade hay SH Mode cũng hoàn toàn có thể bị khách hàng lãng quên trong thời gian tới.
Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max giảm sốc, hàng mới rẻ như xả kho, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là baoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - GIá iPhone 14 trong tháng 12 tiếp tục giảm mạnh mẽ cho dù là iPhone mới như iPhone 14 hay những lựa chọn cũ như iPhone 14 Pro Max đều cực kỳ hấp dẫn.
Xe ga 125cc giá 39,5 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá hấp dẫn, trang bị khá ấn tượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà vượt ngưỡng 7 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 3 phường mới: Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 7 tỷ đồng/căn.