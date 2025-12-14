Giá vàng hôm nay 14/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 13/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 155,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Ảnh minh họa

Ngày 14/12, giá vàng miếng SJC ở mức 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 154,5-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,1-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt hôm qua. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng 14/12 giữ nguyên ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay đều được niêm yết ở mức 152,3-155,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.298,7 USD/ounce, giảm 101,4 USD so với một tuần trước.

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.198,68 USD/ounce. Trong hai phiên đầu tuần, thị trường gần như đi ngang khi giới đầu tư thận trọng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn xuất hiện trong phiên châu Á đầu tuần, khi vàng lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.180 USD/ounce và có thời điểm chạm đáy tuần tại 4.174 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng quay lại, giúp giá sớm trở lại trên mốc 4.200 USD/ounce. Đến ngày thứ Ba, vàng xác lập đỉnh tuần tại 4.220 USD/ounce.