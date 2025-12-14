Giá vàng hôm nay 14/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong tuần tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.
Giá vàng hôm nay trong nước
Ngày 14/12, giá vàng miếng SJC ở mức 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 154,5-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,1-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt hôm qua. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng 14/12 giữ nguyên ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay đều được niêm yết ở mức 152,3-155,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.298,7 USD/ounce, giảm 101,4 USD so với một tuần trước.
Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.198,68 USD/ounce. Trong hai phiên đầu tuần, thị trường gần như đi ngang khi giới đầu tư thận trọng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Áp lực điều chỉnh ngắn hạn xuất hiện trong phiên châu Á đầu tuần, khi vàng lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.180 USD/ounce và có thời điểm chạm đáy tuần tại 4.174 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng quay lại, giúp giá sớm trở lại trên mốc 4.200 USD/ounce. Đến ngày thứ Ba, vàng xác lập đỉnh tuần tại 4.220 USD/ounce.
Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng của Kia, dáng thể thao, độ an toàn sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đang 'gây bão' ở Trung QuốcGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Kia Stonic 2026 vẫn thể hiện rõ phong cách thể thao đặc trưng và được hoàn thiện tốt hơn đáng kể so với đời trước.
Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn hẳn VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá siêu rẻ khiến nhiều cái tên đình đám như Honda Air Blade hay SH Mode cũng hoàn toàn có thể bị khách hàng lãng quên trong thời gian tới.
Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max giảm sốc, hàng mới rẻ như xả kho, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là baoGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - GIá iPhone 14 trong tháng 12 tiếp tục giảm mạnh mẽ cho dù là iPhone mới như iPhone 14 hay những lựa chọn cũ như iPhone 14 Pro Max đều cực kỳ hấp dẫn.
Xe ga 125cc giá 39,5 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá hấp dẫn, trang bị khá ấn tượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại ‘đất vàng’ 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc HàGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Giá vàng hôm nay 13/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 155,6 triệu đồng/lượng.
Sedan hạng C hybrid giá 372 triệu đồng siêu tiết kiệm nhiên liệu, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng C hybrid giá chỉ hơn 370 triệu đồng, gây chú ý nhờ hiệu năng 211 mã lực, chạy điện 180 km và mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp chỉ 2,79L/100 km.
Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe số Honda Super Cup 110cc giá khoảng 45 triệu đồng, thiết kế cổ điển nâng cấp, có ABS, màn hình analog–LCD hiện đại, vừa mới tái xuất ở Nhật Bản.
Bất động sản Hà Nội nóng trở lại: Giá thuê biệt thự ở Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà tăng khó tinGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù có lượng thông tin cho thuê khá khiêm tốn, tuy nhiên hiện nay, giá biệt thự, liền kề cho thuê tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Yamaha thiết kế tiện ích, pin bền, cốp rộng, rẻ chỉ ngang Vision vừa mới ra mắtGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Yamaha thiết kế thể thao kế thừa NVX, hướng tới di chuyển đô thị, giá rất hấp dẫn.