Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC duy trì mức 182,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 16/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với mức chốt tuần qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 180,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 16/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 179,3-182,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn tại Doji cũng đứng im so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chốt phiên giao dịch ngày 14/3, giá vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, xuống còn 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).
So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,3–182,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 2,2 triệu đồng/lượng, xuống 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng quốc tế phiên đầu tuần tiếp đà đi xuống. Lúc 8h43' ngày 16/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.999 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 16/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 159,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 23 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Thị trường vàng thế giới tuần qua biến động mạnh. Giá vàng liên tục thử thách vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD/ounce.
Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức khoảng 5.159 USD/ounce trước khi giảm mạnh xuống 5.036 USD/ounce. Sau đó, kim loại quý phục hồi trở lại và có thời điểm tăng lên gần 5.240 USD/ounce trong phiên giao dịch giữa tuần.
Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đều giảm. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.
