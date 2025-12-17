Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay 17/12/2025 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ trở lại theo giá thế giới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 17/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 154,7-156,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.
Đầu giờ sáng 17/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay giữ nguyên mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong phiên giao dịch ngày 16/12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 16/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,9-152,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên. Lúc 8h39' ngày 17/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.323,6 USD/ounce, tăng 14,6 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 17/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 138,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h15' ngày 16/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.309 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.329 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 16/12 cao hơn khoảng 64,2% (tương đương tăng 1.684 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/12.
