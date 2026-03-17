Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 17/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 17/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 179,3-182,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn tại Doji cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tại thị trường trong nước, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16/3. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 179,8-182,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng tăng 500.000 đồng/lượng, lên mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng quốc tế sáng nay đi lên. Lúc 8h54' ngày 17/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.023,4 USD/ounce, tăng 27,4 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 17/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 160,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 22h ngày 16/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.996 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.999 USD/ounce.
