Giá bạc hôm nay 19/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi sau đà giảm, người mua phấn khởi ra mặt

Giá bạc hôm nay 19/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay tăng bật so với giá bán ngày hôm qua, tăng lên 79,173 triệu đồng/kg, tương đương 2,969 triệu đồng/lượng trong khi giá bán mở phiên sáng qua đang duy trì ở vùng 77,386 triệu đồng/kg, tương đương 2,902 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 19/5.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng có xu hướng tăng trở lại, giá bán ra tại thời điểm 9h09 phút sáng ngày hôm nay 19/5 đã phục hồi về vùng 79,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,967 triệu đồng/lượng. Đã tăng 1,68 triệu đồng/kg so với giá bán niêm yết sáng qua (77,440 triệu đồng/kg, tương đương 2,899 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat hôm nay 19/5.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với ngày hôm qua, bảng giá niêm yết lúc 9h20 phút ngày 19/5, đã phục hồi lên vùng 79,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,967 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 77,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,901 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 19/5.

Giá bạc DOJI

Động thái tăng nhẹ cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra lúc 9h18 phút sáng nay đang được niêm yết ở mức 2,969 triệu đồng/lượng và khoảng 18,845 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán sáng qua còn đang ở vùng 2,910 triệu đồng/lượng và khoảng 14,550 triệu đồng/5 lượng.

Sau đà giảm mạnh giá bạc lại có sự phục hồi nhẹ, giá bạc tại hầu hết các hệ thống đều đang duy trì ở vùng 79 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 19/5: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường thế giới, giá bạc hôm nay cũng có sự phục hồi, giá bán đã tăng về vùng 76-77 USD/ounce trong khi đó giá bán ngày hôm qua vẫn duy trì ở vùng 74 - 75 USD/ounce.

Chỉ trong hơn tuần, giá bạc thế giới liên tục có sự biến động, sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc tụt mạnh xuống vùng 74 - 75 USD/ounce, rồi lại phục hồi về vùng 76-77 USD/ounce, cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc thế giới. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.